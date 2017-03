Hoe kunnen we toekomstige kolonisten op Mars beschermen tegen straling? Wetenschappers hebben een idee: een groot magnetisch schild in de ruimte plaatsen dat de atmosfeer van Mars beschermt.

Mars verloor 4,2 miljard jaar geleden zijn magnetisch veld, waardoor de atmosfeer in 500 miljoen jaar tijd verdween. De planeet transformeerde van een warme, natte wereld in een koude, droge woestijn. Vandaag de dag verliest de Martiaanse atmosfeer nog steeds ionen. Dit is goed te zien op de artistieke impressie hieronder.

Magnetisch dipoolschild

Gelukkig hebben Dr. Jim Green van NASA en collega-onderzoekers een briljant idee. Zij willen een magnetisch dipoolschild in de ruimte plaatsen, namelijk op het Lagrangepunt L1. Dit is een stabiel punt tussen Mars en de zon, waarbij de zwaartekracht van beide objecten in evenwicht is. Omdat Mars veel kleiner is dan de zon, ligt dit punt dichter bij Mars dan bij de zon.

Het magnetische schild vormt een kunstmatige magnetosfeer, die de volledige planeet beschermt tegen zonnewind en straling. Recent onderzoek naar zogenoemde miniatuur magnetosferen laat zien dat het geen gek idee is.

Dikkere atmosfeer

Als de atmosfeer van Mars beter beschermd wordt, dan kan deze ook weer dikker worden, bijvoorbeeld door de uitstoot van vulkanische gassen. Vlak boven het oppervlak van Mars is de luchtdruk zes mbar, oftewel zo’n 600 pascal (Pa). Dat is ongeveer 1% van de atmosferische druk boven het aardoppervlak. Als de atmosfeer dikker wordt, dan leidt dit tot nieuwe mogelijkheden voor kolonisten. Dankzij een dikkere atmosfeer gaat de temperatuur omhoog, waardoor het koolstofdioxideijs op de noordelijke poolkap smelt en er een broeikaseffect ontstaat. Volgens berekeningen van Green en zijn collega’s kan een zevende van het Marsoppervlak blank komen te staan.

Terravorming

Hoewel het idee van een mangetisch schild nieuw is, is ‘terravorming’ van Mars natuurlijk al een veel ouder idee. Op Scientias.nl staat een mooi achtergrondartikel hierover: wordt het tijd om van Mars een tweede aarde te maken?