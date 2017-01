Net als mensen kunnen ook makaken herinneringen ophalen. Onderzoekers hebben dit hersengebied gevonden.

Dit is fascinerend, want het is een proces van het zogenoemde metageheugen. De term metageheugen verwijst naar kennis en verwachtingen die mensen hebben over het functioneren, de ontwikkeling en de capaciteit van het eigen geheugen. Jij kunt als mens nadenken over je eigen geheugen en weet bijvoorbeeld wat je wel of niet kunt.

We geven een voorbeeld van hoe het metageheugen werkt. Iemand vraagt aan jou: “Wat is je naam?” Je weet direct dat je het antwoord weet. Maar als iemand vraagt – “In welke stad is P. van der Grootmeister geboren?” – dan weet je direct dat je het antwoord niet weet. Weten dat je iets niet weet is een proces van het metageheugen.

Wetenschappers dachten dat mensen de enige organismen zijn met een metageheugen, maar dit blijkt nu niet te kloppen.

Metageheugentest

Onderzoeker Kentaro Miyamoto en zijn collega’s schotelden makaken een metageheugentest voor. Tijdens deze test beoordeelden makaken hoeveel vertrouwen ze hadden in de betrouwbaarheid van hun eigen herinneringen. Uit het experiment blijkt dat makaken hoger inzetten wanneer zij er zeker van zijn dat een herinnering klopt. Dit bewijst dat makaken een metageheugen hebben.

Hersengebied

De onderzoekers scanden de hersenen van de makaken en troffen het hersengebied aan dat verantwoordelijk is voor het metageheugen. Wanneer dit hersengebied werd uitgeschakeld, had dit geen invloed op de werking van het geheugen van de makaken, maar konden ze niet langer profiteren van de voordelen van het metageheugen.