Michael Malloy at bedorven sardines met tin, rauwe oesters doordrenkt met methanol en dronk glazen met antivries, rattengif, terpentine en paardenverdoofmiddelen. De eigenaar van zijn stamkroeg schotelde Malloy deze ‘lekkernijen’ voor om de beste man te doden en vervolgens te cashen bij de verzekering. Wonder boven wonder bleef hij in leven.

Klinkt als een sterk verhaal? Toch is het echt gebeurd. Het boek ‘De man die zichzelf in Auschwitz liet opsluiten en andere onvoorstelbare gebeurtenissen uit de geschiedenis’ staat vol met dit soort wonderlijke verhalen. Wat we vaak zien bij geschiedenisboeken is dat een auteur te stoffig een geschiedenisles opdreunt of dat de feiten worden aangedikt om het geheel spannender te maken. Journalist Pascal Vanenburg bewijst dat hij op een flinterdunne draad kan balanceren. Al zijn vertellingen zijn feitelijk waar en daarnaast leest ‘De man die zichzelf in Auschwitz liet opsluiten’ als een spannend jongensboek.

Vanenburg vertelt 51 onwaarschijnlijke verhalen, die vaak over markante figuren gaan. Neem bijvoorbeeld piloot Thomas Fitzpatrick, die na een weddenschap een vliegtuigje midden in New York City landde. En het bleef niet bij die ene keer. Nee, twee jaar later ondernam Fitzpatrick een nieuw (deels geslaagde) poging. Of de kannibaal Dorángel Vargas uit Venezuela. Hij at jarenlang zwervers op. Eenmaal in de gevangenis wist Vargas te ontsnappen om opnieuw een flinke voorraad mensenvlees te verzamelen en te verorberen.

De verschillende verhalen zijn al eens gepubliceerd op Froot.nl (met uitzondering van vier nieuwe verhalen). Dit maakt het leesplezier er niet minder om. De verhalen in de Vreemde Geschiedenis-reeks verdienen het om samen gebundeld te worden, zeker omdat de artikelen op Froot vele malen worden onderbroken door advertenties. Dan leest het op papier – zonder afleidingen – net wat lekkerder.

