Nieuw onderzoek suggereert dat het aantal zaadcellen iets zegt over de algehele gezondheid van de man.

Italiaanse onderzoekers bestudeerden de gegevens van 5177 stellen met vruchtbaarheidsproblemen. Van elke man werd gekeken naar het aantal zaadcellen dat hij per ejaculatie voortbracht. Daarnaast beoordeelden de onderzoekers ook de gezondheid van de mannen door onder meer te kijken naar hun geslachtshormonen, BMI, cholesterol en bloeddruk.

Metabool syndroom

Mannen met weinig zaad (minder dan 39 miljoen spermacellen per ejaculatie) bleken een verhoogde kans te hebben op het metabool syndroom. Dit is een verzameling risicofactoren – waaronder een verhoogde bloeddruk en verlaagd ‘goede cholesterol’ – die de kans op diabetes, hartziekte en beroerte vergroten. Ook insulineresistentie – een ander probleem dat kan leiden tot diabetes – bleek vaker voor te komen onder mannen met weinig zaad.

Botmassa

Daarnaast bleken de mannen met weinig zaad een twaalf keer grotere kans te hebben op een tekort aan testosteron. De helft van de mannen die weinig testosteron aanmaakten bleken ook een lage botmassa te hebben, wat weer een mogelijke voorloper van osteoporose is. “Onvruchtbare mannen hebben een grotere kans op andere gezondheidsproblemen of risicofactoren die hun kwaliteit van leven kunnen aantasten en de levensduur kunnen verkorten,” concludeert onderzoeker Alberto Ferlin. Hij presenteerde de bevindingen afgelopen weekend op een bijeenkomst van de Endocrine Society in Chicago.

De onderzoekers benadrukken dat er sprake is van een associatie: er is een verband tussen weinig zaad en andere gezondheidsproblemen. Het is niet zo dat weinig zaad de oorzaak is van deze gezondheidsproblemen (waarschijnlijk zijn de meeste gezondheidsproblemen te herleiden naar een tekort aan testosteron). Wat het onderzoek wél laat zien is dat het aantal zaadcellen een beeld kan geven van de algehele gezondheid van een man. Mannen die zich met vruchtbaarheidsproblemen bij hun arts melden, zouden dan ook niet alleen behandeld moeten worden met het oog op hun vruchtbaarheid, maar ook enkele tests moeten ondergaan om andere gezondheidsproblemen op te sporen en indien nodig aan te pakken.