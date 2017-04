In meer dan 600 steden wereldwijd gingen mensen de straat op voor de wetenschap. Maar daarmee is de klus natuurlijk nog niet geklaard.

Velen gingen dit weekend – op de Dag van de Aarde – op de barricaden voor de wetenschap. Ze maken zich zo hard voor ongehinderd en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat de waardering krijgt die het verdient. Overbodig? Echt niet, zo vertelde mede-organisator van de March for Science in Amsterdam, Maarten Frens, eerder aan Scientias.nl. Want de wetenschap staat onder druk. “Het is een trend die je overal ziet. In Hongarije wil de overheid universiteiten gaan sluiten. In Turkije zitten academici al thuis, omdat hun universiteiten reeds gesloten zijn.” En ook in Nederland wordt de wetenschap en haar bevindingen soms openlijk in twijfel getrokken. “Hier hoor je mensen steeds vaker zeggen dat wetenschap ook maar een mening is.” Om nog maar te zwijgen van de situatie in de VS, waar president Donald Trump geen mogelijkheid onbenut lijkt te laten om de wetenschap in diskrediet te brengen.

Succes

Dat het velen zorgen baart, bleek afgelopen zaterdag wel. Wereldwijd gingen mensen de straat op. Ook in Amsterdam. Naar schatting kwamen er zo’n 3000 mensen bijeen om hun stem te laten horen. “We kunnen zeggen dat de March for Science een enorm succes was,” schrijft de organisatie. En dat geldt niet alleen voor de mars in Amsterdam. Ook op andere plekken was de opkomst indrukwekkend. Zo zagen de straten in onder meer Chicago (meer dan 40.000 protesteerders) en Santiago (Chili) zwart.

Bijzondere plekken

Naast de grote steden werd er ook op andere – heel bijzondere plekken – geprotesteerd. Denk bijvoorbeeld aan Antarctica.

En ook op de Noordpool lieten poolreizigers – waaronder de Nederlandse Bernice Notenboom – hun stem horen. Ze zijn momenteel op een expeditie naar het gebied om de stille catastrofe die zich aldaar voltrekt, onder de aandacht te brengen.

Maar er zijn meer bijzondere plekken waar wetenschappers op de barricaden gingen. Wat denk je bijvoorbeeld van onderstaande mars die onder water plaatsvond?

Dit is nog maar het begin

Maar is de wereld nu – dankzij al die spandoeken en steun – een betere plek geworden voor de wetenschap? Zeker niet. “Ik hoop natuurlijk dat wanneer mensen op 23 april wakker worden de schellen van hun ogen vallen en ze plotseling zien waar het werkelijk over gaat. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dat gebeurt,” vertelde Frens eerder over zijn verwachtingen omtrent de March for Science. Maar wie denkt dat de March for Science inmiddels geschiedenis is, heeft het ook mis. Het is nog maar het begin, stelde Frens. “Ik zie de mars meer als een startschot. Het startschot voor de herwaardering van de wetenschap.” Frens merkte daarmee terecht op dat het enige tijd kan duren voor de wetenschap weer ongehinderd, onafhankelijk onderzoek kan doen en de resultaten van dat onderzoek gerespecteerd worden. Tegelijkertijd is er wel enige haast geboden. “Als we het tij niet keren, wordt het van kwaad tot erger en zitten we ook in Europa binnen de kortste keren met de equivalent van de Trump Administration opgescheept. Een regering die actief databases deletet die niet stroken met het beleid, instituten kort en de wetenschap tot een politiek instrument maakt. In de VS hebben we gezien hoe snel die kan ontstaan.”

Actie

In de VS worden deelnemers van de March for Science opgeroepen om komende week hun woorden om te zetten in daden. Komende week is een “Week of Action”. Mensen worden opgeroepen om zich, in gesprekken, maar ook op sociale media, openlijk uit te spreken over het belang van wetenschap en respect voor onderzoeksresultaten. Ook worden mensen opgeroepen daarover – bijvoorbeeld per brief – contact te zoeken met politici. Als het aan de initiatiefnemers ligt, blijft de March for Science doormarcheren. Net zolang tot het einddoel bereikt is en onderzoekers hun werk – gericht op het beschermen en dienen van de samenleving – ongehinderd kunnen uitvoeren.

Dit weekend heeft de wetenschap een luide stem gekregen. En het is nu zaak dat die stem blijft klinken.