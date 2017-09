Het zou zomaar kunnen, nu blijkt dat de Marskorst een veel lagere dichtheid heeft dan werd aangenomen.

Nieuw onderzoek suggereert dat de korst van Mars een gemiddelde dichtheid heeft van 2582 kilogram per kubieke meter. Daarmee is de Marskorst qua dichtheid vergelijkbaar met de korst van de maan. En dat is een verrassing. Onderzoekers dachten namelijk altijd dat de Marskorst een dichtheid had die minstens net zo groot was als die van de aarde (2900 kilogram per kubieke meter).

Het suggereert dat de Marskorst in ieder geval deels relatief poreus is. Een alternatieve optie is dat de Marskorst een andere samenstelling heeft dan gedacht of veel dunner is dan werd aangenomen. Hoe dan ook: de Marskorst verrast. En dat kan implicaties hebben voor het beeld dat we momenteel van de evolutie van de rode planeet hebben. “De korst is het eindresultaat van alles wat tijdens de geschiedenis van een planeet is gebeurd,” legt onderzoeker Sander Goossens uit. “Dus een lagere dichtheid kan belangrijke implicaties hebben voor de totstandkoming en evolutie van Mars.”

De onderzoekers trekken hun conclusies op basis van een model. Daarbij lieten ze zich leiden door zwaartekrachtsmetingen die Marsorbiters door de jaren heen hebben gedaan. Of het model van Goossens en collega’s ook daadwerkelijk een goed beeld geeft van de Marskorst kan al op korte termijn duidelijk worden. Naar verwachting kan de Marslander InSight ons daar namelijk veel meer over vertellen. De lander wordt volgend jaar gelanceerd en zal op het oppervlak van Mars metingen verrichten die niet alleen meer inzicht kunnen geven in de korst van Mars, maar tevens kunnen onthullen hoe het binnenste van de planeet in elkaar steekt.