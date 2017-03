De Mars Reconnaissance Orbiter gaat de geschiedenisboeken in als één van de meest productieve ruimtevaartuigen in de geschiedenis. De ruimtesonde heeft meer dan 99 procent van het oppervlak van Mars in hoge resolutie gefotografeerd.

In 2006 kwam de ruimtesonde aan bij de rode planeet. Deze week voltooide de MRO zijn 50.000ste rondje. En met mooie resultaten, want dankzij dit ruimtevaartuig is 99,1 procent van het oppervlak van Mars in kaart gebracht met een resolutie van zes meter per pixel. Daarvoor gebruikte de ruimtesonde de Context Camera. In totaal maakte deze camera circa 90.000 foto’s van het Martiaanse landschap.

Wisselende omstandigheden

“Het is lastig om de grens van 99,1 procent te bereiken, omdat er allerlei factoren zijn waar we rekening mee moeten houden”, vertelt Michael Malin van Malin Space Science Systems in San Diego. Hij is teamleider van het Context Camera-team. “Denk hierbij aan wisselende weersomstandigheden, afstemming met andere instrumenten, datalimieten en baanbeperkingen. Hierdoor kunnen we niet altijd fotograferen wat we willen of wanneer we willen.”

Vaker in beeld

Door deze beperkingen zijn sommige delen van het oppervlak vaker gefotografeerd. Zo heeft de Context Camera 60,4 procent van Mars vaker dan een keer gekiekt. “Het voordeel hiervan is dat we veranderingen kunnen spotten”, vertelt Malin. “Ook kunnen we stereoscopische beelden maken. Die gebruiken we weer om topografische kaarten te produceren.”

De mooiste foto’s

Deze maand is het elf jaar geleden dat de Mars Reconnaisance Orbiter aankwam bij de rode planeet. In elf jaar tijd is er veel gebeurd. Zo viel de ruimtesonde de eerste jaren regelmatig uit door softwareproblemen. Tijdens de vijfde verjaardag – in 2011 – publiceerden we een artikel met de mooiste foto’s. Bekijk hier beelden van zandduinen op Mars, Martiaanse grotten, ijsbergen en ‘gulles’ (gleuven ontstaan door stromend water). Ook op de tiende verjaardag plaatsten we een artikel met de fraaiste foto’s, o.a. van zoutmineralen op Mars, een appeltaartje en glasafzettingen op het oppervlak.

En we gaan doorrrr…

Het einde is nog niet in zicht. “De ruimtesonde is 11,5 jaar actief, maar is nog steeds gezond en volledig functioneel”, reageert projectmanager Dan Johnston van NASA’s Jet Propulsion Laboratory. Op 22 maart is een baanwijziging doorgevoerd, waardoor de MRO op 26 november 2018 op de juiste plek is om radiotransmissies van NASA’s InSight Marslander op te vangen. InSight gaat onderzoek doen naar de hitte die uit het binnenste van de planeet komt. Ook bestudeert de Marslander de rotatie van de planeet en Marsbevingen.