De afstand tussen de rode planeet en de aarde bedraagt eind juli slechts 57 miljoen kilometer.

Iedere planeet draait om de zon. Planeten als Venus en Mercurius staan dichter bij de zon en leggen sneller rondjes af. Als Mercurius precies tussen de zon en de aarde staat, dan is er een kans dat we een Mercuriusovergang zien. De aarde draait sneller om de zon dan Mars. Onze planeet neemt continu de binnenbocht, waardoor de afstand tussen Mars en de aarde fluctueert. Je verwacht misschien dat de afstand tussen Mars en de aarde het kleinst is, wanneer de twee planeten op één lijn met de zon staan (dit wordt oppositie genoemd), maar dat is niet het geval. Zowel de aarde als Mars heeft geen perfect ronde, maar een elliptische baan. Daardoor is de afstand tussen beide planeten niet het kleinst wanneer Mars in oppositie staat, maar kort daarvoor (zoals in 2005, 2007 en 2010) of daarna (2012, 2014, 2016 en 2018).

In het geval van de aarde en Mars staan beide planeten iedere 26 maanden op één lijn. De aarde heeft dan iets meer dan twee rondjes afgelegd, terwijl er op Mars ruim een jaar verstreken is.

Slechts 57 miljoen kilometer

Op 27 juli 2018 is het weer zo ver. Dan is Mars in oppositie met de zon. De rode planeet heeft dan een schijnbare helderheid van -2,8. Dat is erg fel, wat vooral komt omdat Mars dit jaar opvallend dicht bij de aarde in de buurt komt. Dit heeft alles te maken met de elliptische banen van Mars en aarde. De afstand tussen beide planeten tijdens de oppositie van Mars varieert van 55 miljoen kilometer tot 101 miljoen kilometer. Dit jaar bedraagt de afstand tussen het duo slechts 57 miljoen kilometer. Het is daarmee de beste mogelijkheid om Mars te zien sinds het jaar 2003.

Tip: ga naar een sterrenwacht

Heb je geen telescoop? Bezoek dan een Nederlandse of Belgische sterrenwacht. Sterrenwachten hebben vaak redelijk goede telescopen. Je ziet dan de grote noordelijke poolkap en het contrast tussen donkere en lichte gebieden op Mars.

De hele nacht te zien

Mars is de hele nacht als een felrode ‘ster’ te zien in het sterrenbeeld Steenbok. Probeer volgende maand een glimp van Mars op te vangen. Waarschijnlijk richten alle grote telescopen hun vizier op de vierde planeet van het zonnestelsel. Dat levert ongetwijfeld veel mooie beelden op.