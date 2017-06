Wetenschappers hebben berekend hoeveel water er nodig was om de valleien op Mars te vormen. In een nieuw paper melden zij dat de rode planeet natter was dan gedacht.

in een paper in het wetenschappelijke vakblad Nature Communications dat Mars een warm klimaat had en dat er sprake was van een actieve hydrologische cyclus. Zij geloven dus dat water uit de oceanen verdampte en dat het ooit regende op de rode planeet. De wetenschappers hebben computeralgoritmes ontwikkeld om de hoeveelheid water op Mars te berekenen. Ze keken daarbij naar de diepten van alle Martiaanse valleien.

“Onze meest voorzichtige schattingen laten zien dat er tien keer meer water nodig was om de valleien te eroderen dan voorheen gedacht”, aldus Luo. In het paper spreken de auteurs over een minimale watermassa van 6.860.000.000.000.000.000 kubieke meter, oftewel 6,86 triljoen m3. Dat betekent dat Mars waterrijker was dan de hedendaagse aarde. Op aarde ligt momenteel namelijk zo’n 1,4 triljoen kubieke meter water, volgens het USGS.

“Water werd gerecycled op Mars en stroomde regelmatig door de valleien”, vervolgt Luo. “Omdat de rode planeet een grote oceaan had, was er een waterkringloop mogelijk.”

Toch zijn er nog steeds vragen. Als Mars veel vloeibaar water op zijn oppervlak had, dan was de kleine planeet lekker warm. “Maar Mars is verder verwijderd van de zon dan de aarde”, zegt Luo. “Toen de zon jonger was, was de ster minder fel. Kortom, er is meer bewijs nodig om onze theorie te ondersteunen.”

Een ander onderzoeksteam beweerde in januari dat Mars vier miljard jaar geleden warm werd gehouden door een uit de hand gelopen broeikaseffect. Interacties tussen methaan, koolstofdioxide en waterstof zorgden voor warmere perioden, waardoor het water vloeibaar op het Martiaanse oppervlak bleef liggen. Hoewel Mars in relatief korte tijd afkoelde en opdroogde, stroomde er zeer recent nog vloeibaar water op Mars. In 2014 vonden wetenschappers sporen in een krater, die erop wijzen dat hier 200.000 jaar geleden water stroomde.