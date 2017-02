Een meteoriet suggereert dat Mars enkele van de langstlevende vulkanen van ons zonnestelsel herbergt.

Ongeveer 1 miljoen jaar geleden vond er een enorme inslag plaats op Mars. Een object sloeg in op een vulkaan of met lava bedekte vlakte. Daarbij werden stenen de ruimte in geslingerd en een aantal daarvan landde op aarde.

Eén locatie

Eén van die meteorieten werd vervolgens in 2012 ontdekt. Het is een vulkanisch gesteente dat geologen ook wel shergottiet noemen. Door de tijd heen zijn er elf van deze van Mars afkomstige meteorieten met dezelfde samenstelling ontdekt die ook nog eens allemaal op hetzelfde moment van Mars werden weggeslingerd. “We zien dat ze uit dezelfde vulkanische bron afkomstig zijn,” stelt onderzoeker Tom Lapen. “Aangezien ze ook op hetzelfde moment van Mars werden weggeslingerd, kunnen we concluderen dat ze van dezelfde locatie op Mars afkomstig zijn.”

Bovenaan dit artikel zie je een door de computer gegenereerde afbeelding van Olympic Mons: de grootste vulkaan die Mars rijk is. De vulkaan is ongeveer 25 kilometer hoog.

Ouder

Samen kunnen deze meteorieten ons dan ook meer vertellen over een specifieke plek op Mars. Het zal je niet verbazen dat onderzoekers verschillende van deze meteorieten al bestudeerd hebben. Alle reeds bestudeerde shergottieten zijn echter tussen de 327 en 600 miljoen jaar oud. De in 2012 ontdekte meteoriet waar onderzoekers zich nu over hebben gebogen, is aanzienlijk ouder. Het stukje vulkanisch gesteente ontstond zo’n 2,4 miljard jaar geleden.

Langstlevend

Deze meteoriet vertelt ons dan ook dat de vulkanische activiteit op Mars heel lang aanhield. Zeker 2 miljard jaar. Het zou betekenen dat enkele van de langstlevende vulkanen van ons zonnestelsel op de rode planeet te vinden zijn.

De onderzoekers doen hun studie in het blad Science Advances uit de doeken. De conclusies kunnen volgens hen meer inzicht geven in de evolutie van de planeet.