Alleen de lander, zijn hitteschild en parachutes getuigen nog van de landing die bijna 10 jaar geleden plaatsvond.

De Phoenix-lander zette in mei 2008 voet op Mars. En dat zorgde voor behoorlijk wat beroering op de stoffige planeet. Dat blijkt onder meer uit onderstaande foto die de Mars Reconnaissance Orbiter twee maanden na de landing van Phoenix maakte. De donkere vlekken zijn plaatsen waar de landende Phoenix stof heeft weggeslingerd. De lander zelf zie je linksboven, rechtsonder zijn de parachutes en het hitteschild van de lander neergekomen.

Inmiddels is het bijna tien jaar geleden dat Phoenix geland is en zijn de sporen die deze op Mars naliet, eigenlijk allemaal verdwenen, zo blijkt uit een nieuwe foto, opnieuw gemaakt door de Mars Reconnaissance Orbiter (zie hieronder). De plekken waar stof was weggeslingerd, zijn opnieuw met stof bedekt. En eigenlijk getuigen alleen de lander, zijn hitteschild en parachutes nog van de spannende missie die zich hier een decennium geleden voltrok.

Phoenix landde op misschien wel één van de spannendste plekken op Mars: de noordpool. Hoewel de rode planeet vandaag de dag koud en droog is, bevinden zich op de noordpool net onder het oppervlak behoorlijke hoeveelheden waterijs. Phoenix kreeg de opdracht om dat ijs op te zoeken. En dat lukte. Eind juli 2008 maakte NASA bekend dat de lander water had ontdekt in de Marsgrond. Een primeur. Want hoewel orbiters de aanwezigheid van dit water al suggereerden, was Phoenix de eerste die het water daadwerkelijk aanraakte.

De missie van Phoenix zou oorspronkelijk drie maanden duren, maar werd na afloop verlengd. Uiteindelijk zou de lander in totaal vijf maanden actief zijn op Mars. Langer kon deze door zonne-energie aangedreven lander het niet uithouden: hij was niet ontworpen om de donkere arctische winter te overleven.