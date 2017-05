Nieuw onderzoek suggereert dat Mars op grote afstand van de zon geboren werd.

Ons zonnestelsel ontstond meer dan 4,5 miljard jaar geleden. In een schijf bestaande uit stof en gas zagen de acht planeten het levenslicht. Aangenomen wordt dat Mars nabij de aarde en Venus het levenslicht zag en pas later naar zijn huidige locatie (voorbij de aarde) migreerde.

Samenstelling

Maar dat klopt waarschijnlijk niet, zo schrijven onderzoekers in het blad Earth and Planetary Science Letters. Want binnen dit scenario zou je verwachten dat de aarde, Venus en Mars ongeveer dezelfde samenstelling hebben. En dat is niet zo. Zo blijken Martiaanse meteorieten heel anders in elkaar te steken dan de aarde. Maar waar is Mars dan ontstaan? Verder weg, zo stellen de onderzoekers. Mogelijk zelfs op de plek waar zich nu de planetoïdengordel bevindt.

Interactie

Door de interactie met andere hemellichamen (een richting de zon reizende Jupiter in het bijzonder) zou Mars uiteindelijk veel dichter bij de zon zijn beland. De simulaties kunnen ook verklaren waarom Mars zo klein is (de massa van de planeet is vergelijkbaar met 1/9 van de massa van de aarde). Zo zou de migrerende Jupiter materiaal dat Mars kon gebruiken om groter te groeien, hebben weggeslingerd.

Misschien vraag je je af welke implicaties dit onderzoek heeft voor de historie van Mars, een planeet waarvan gesteld wordt dat deze in zijn jonge jaren warm en vochtig was. Kan dat wel als deze op zo’n grote afstand van de zon en in zo’n koude omgeving ontstond? Zeker wel. Mars zou al vrij snel nadat deze ontstond richting zijn huidige locatie zijn gemigreerd en kan daar best zijn uitgegroeid tot een warme, vochtige en potentieel leefbare planeet.