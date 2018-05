De unieke Marsmissie zal rond 13.00 uur (Nederlandse tijd) gelanceerd worden.

Natuurlijk moeten we een slag om de arm houden; slecht weer of technische problemen kunnen de lancering op het laatste moment nog dwarsbomen. In dat geval is er echter geen man overboord; er kan nog tot 8 juni gelanceerd worden. InSight zal – ongeacht het moment waarop de lancering plaatsvindt – op 26 november op Mars arriveren.

De missie

Eenmaal daar aangekomen zal de lander baanbrekend onderzoek gaan doen. Voor het eerst hebben we met InSight een Marslander die letterlijk een kijkje ín Mars gaat nemen. De lander zal een warmtesonde in het oppervlak van Mars hameren en hiermee de temperatuur op zo’n vijf meter diepte meten. Ook moet InSight marsbevingen en meteorietinslagen monitoren en onthullen uit welke elementen de kern van de rode planeet bestaat.

CubeSats

Maar de missie is om nog meer redenen heel bijzonder. Zo reist InSight niet alleen naar Mars. De lander wordt samen met twee CubeSats – kleine satellietjes – gelanceerd. Kort na de lancering zullen deze twee zich van InSight losmaken en hun eigen koers uitstippelen naar Mars. Het is een primeur: nog niet eerder zijn CubeSats tijdens een interplanetaire missie ingezet. NASA wil tijdens deze missie dan ook vooral aantonen dat de satellieten daarvoor wél geschikt zijn. Het succes van de InSight-missie hangt dan ook niet van deze twee satellietjes af. Maar als ze heelhuids bij Mars aankomen, zullen ze wel een belangrijke rol gaan spelen. Het is namelijk de bedoeling dat ze de afdaling en landing van InSight gaan monitoren.

De lancering van InSight is zaterdag live te volgen via NASA TV.