Kijk ‘m staan op de rode planeet!

De Marslander maakte met behulp van een camera die op zijn robotarm zit gemonteerd zo’n elf foto’s van zichzelf. En die foto’s zijn vervolgens aan elkaar geplakt en vormen InSights eerste selfie op Mars.

Op de selfie is de lander – die op 26 november op Mars arriveerde – in volle glorie te zien. We zien de keurig uitgeklapte – en reeds wat stoffig geworden – zonnepanelen. Maar ook de verschillende instrumenten waarmee InSight over een paar maanden aan de slag zal gaan.

Naast de selfie heeft InSight ook zo’n 52 foto’s van zijn werkterrein gemaakt: het ongeveer 4 bij 2 meter grote gebied dat aan zijn voeten ligt. Die foto’s zijn eveneens aan elkaar geplakt en het panorama geeft NASA een goed beeld van de landingsplek van InSight. De foto’s worden de komende weken uitgebreid bestudeerd. Het doel is om uiteindelijk een geschikte plek te vinden voor het neerzetten van een seismometer. Deze bevindt zich nu nog aan boord van InSight, maar zal met behulp van de robotarm op het oppervlak worden gezet. Ook wordt er gezocht naar een geschikte plek voor de Heat Flow and Physical Properties Probe: een thermometer die InSight tot zo’n vijf meter diep in Mars gaat hameren.

Voor de installatie van beide instrumenten is NASA op zoek naar een vrij vlakke locatie zonder keien. Afgaand op de foto’s die InSight heeft gemaakt, ziet het er goed uit. “Gesteenten, heuvels en gaten zijn vrijwel afwezig, wat betekent dat het extreem veilig is voor onze experimenten,” legt onderzoeker Bruce Banerdt uit.