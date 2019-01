De seismometer die de lander eerder op het Marsoppervlak zette, is nu actief.

landde eind november op Mars en zette in december een seismometer op het oppervlak van de rode planeet. En die seismometer is nu officieel geactiveerd. Het betekent dat de jacht op marsbevingen van start is gegaan.

Marsbeving

Aardbevingen ken je waarschijnlijk wel. Het oppervlak van de aarde beeft regelmatig en dat komt doordat de aardkorst is opgebouwd uit verschillende, bewegende platen. Op Mars is echter geen sprake van platentektoniek. Toch verwachten onderzoekers dat ook het oppervlak van Mars wel eens beeft. Die bevingen zouden ontstaan door meteorietinslagen en/of het krimpen van de Marskorst of het opzwellen van onderliggend zachter gesteente. Door deze bevingen te detecteren en analyseren, kunnen onderzoekers meer zeggen over hoe Mars er vanbinnen uitziet.

Optimaal

Gehoopt wordt dat de seismometer die met InSight is meegereisd – en daadwerkelijk op het Marsoppervlak is geplaatst – het een stuk beter gaat doen. De seismometer herbergt drie seismische sensoren die nu reeds worden ingezet om bevingen waar te nemen. Naar verwachting zal het instrument later deze maand optimaal gaan functioneren. In de tweede helft van januari wordt namelijk het Wind and Thermal Shield (WTS) uitgevouwen. Dit is een soort tentje dat over de seismometer wordt gespannen en de seismometer moet beschermen tegen wind en extreme temperaturen.

De seismometer wordt gezien als één van de belangrijkste instrumenten aan boord van InSight. Problemen met dit instrument zorgden er eerder voor dat de lancering van de lander flink werd vertraagd. Eigenlijk had InSight namelijk al in 2016 gelanceerd moeten worden.