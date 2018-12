De lander is geland in een met stof en zand gevulde inslagkrater en helt iets (zo’n vier graden) over.

Dat heeft NASA bekend gemaakt. De InSight-lander zette vorige week maandag voet op Mars en in de afgelopen dagen is NASA steeds meer te weten gekomen over de plek waar de lander is neergekomen. De lander blijkt te zijn geland in een inslagkrater die gevuld is met een klein laagje stof en zand. Bovendien wijzen eerste metingen uit dat de lander ietsje schuin staat. Dat is echter geen probleem: zelfs op een helling met een hoek van 15 graden zou InSight nog prima kunnen functioneren.

Verlanglijstje ingewilligd

Natuurlijk wist NASA voorafgaand aan de landing wel waar InSight ongeveer terecht zou komen: op het vrij vlakke – en saaie – Elysium Planitia. Maar waar in dat uitgestrekte gebied de lander precies voet op Mars zou zetten, bleef afwachten. NASA kon alleen maar hopen dat deze zou landen op een plek met weinig grote keien – die het uitklappen van de zonnepanelen in de weg zouden kunnen zitten – en in een gebied dat vrij vlak was. Want als InSight te schuin zou staan, zou deze wellicht niet of minder goed in staat zijn om zijn warmtesonde diep in Mars te boren en zijn seismometer veilig op het Martiaanse oppervlak te zetten. Bovendien kan het als InSight net wat ongelukkig op een helling staat wel eens heel lastig worden voor de zonnepanelen om voldoende energie op te wekken. NASA had dus nogal een lijstje met wensen. En het lijkt erop dat InSight ze stuk voor stuk inwilligt. De lander staat vrij recht op het oppervlak en er lijken in de directe nabijheid van de lander geen grote keien te vinden te zijn.

Nader onderzoek

De komende dagen hoopt NASA de landingsplek van InSight verder te bestuderen. En wel aan de hand van hogeresolutiebeelden gemaakt door InSight zelf. De eerste kiekjes van de lander waren nog niet zo gedetailleerd, doordat de transparante lens nog voor de camera zit (deze moest de camera tijdens en kort na de lancering beschermen tegen ronddwarrelend stof). Deze lenzen zijn inmiddels verwijderd en dus kunnen we binnenkort veel betere foto’s verwachten, die hopelijk bevestigen wat NASA nu vermoedt: namelijk dat InSight perfect staat en de missie zich volgens plan kan gaan ontvouwen. Als dat zo is, zal InSight eerst rustig de tijd nemen om de omgeving nader in kaart te brengen en vast te stellen waar de instrumenten het beste kunnen worden neer- en ingezet. Dat proces duurt waarschijnlijk twee tot drie maanden.

Inmiddels kan NASA verder bevestigen dat de robotarm van InSight zijn eerste bewegingen op Mars heeft gemaakt.

Slowly releasing all my pent-up tension, starting with loosening my grapple, as these before-and-after pics show. Until I'm ready to stretch my arm out, my camera angles will be the same. Stay tuned though: every picture I take, I’ll send to #Earth here: https://t.co/tjr8tfaCg5 pic.twitter.com/OAOTeA6uwq — NASAInSight (@NASAInSight) 29 november 2018

En de InSight-lander heeft ook al een record verbroken. Dat gebeurde gelijk op zijn eerste Martiaanse dag. Gedurende die dag wekte InSight meer energie op dan elke andere missie op het oppervlak van Mars ooit in één dag tijd heeft gedaan. Het ging om zo’n 4588 watturen.