NASA’s InSight-lander is op weg naar Mars. Wetenschappers gaan onderzoeken hoe Mars 4,5 miljard jaar geleden is ontstaan.

Zaterdag steeg een Atlas V-raket op vanaf de Vandenberg-basis aan de Amerikaanse westkust. De reis naar Mars duurt ongeveer zes maanden.



Bekijk de lancering van InSight.

InSight is overigens niet de enige reiziger. Ook twee minisatellieten reizen mee naar de rode planeet. De CubeSats zijn identiek en hebben een formaat van 37 bij 24 bij 12 centimeter. Het is de bedoeling dat de mini-satellieten tijdens de landing van InSight gegevens doorsturen naar de aarde. Het betekent dat we sneller dan ooit inzicht zullen krijgen in de afdaling en landing van InSight.

De Marslander InSight gaat niet rijden op Mars, zoals Curiosity of Opportunity. De lander nestelt zich op een vaste plek op de rode planeet. Vervolgens boort InSight een gat van vijf meter diep. Wetenschappers komen er zo achter hoeveel warmte er uit het hart van Mars komt zetten en hoe die warmtebron in elkaar steekt.

Marsbevingen meten

Maar InSight heeft veel meer instrumenten. Zo beschikt hij over een seismometer om Marsbevingen vast te leggen. Dit instrument is ongeveer zo groot als een volleybal en zal door de lander op het oppervlak van Mars worden gelegd. Daar kan het instrument niet alleen trillingen van marsbevingen detecteren, maar ook trillingen die ontstaan wanneer meteorieten op Mars botsen, waarnemen. Deze metingen zullen weer meer inzicht geven in de materialen waaruit Mars is opgebouwd. Mogelijk kan het instrument zelfs verraden of er vloeibaar water onder het Marsoppervlak huist en of er onder het oppervlak misschien mantelpluimen te vinden zijn.

Wiebelt Mars?

Een ander interessant instrument is RISE, waarmee piepkleine variaties in de locatie van de lander gemeten worden. Op die manier kan de lander kleine wiebelbewegingen van Mars meten. En die wiebelbewegingen kunnen weer onthullen hoe groot de kern van Mars is, welke elementen er naast ijzer nog meer in die kern te vinden zijn en of die kern vloeibaar is of niet.

Nog zes maanden

De Marslander InSight hoopt op 26 november aan te komen bij de vierde planeet van ons zonnestelsel. Daar gaat de lander twee aardse jaren onderzoek doen.