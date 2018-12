De seismometer staat op 1,6 meter afstand voor de lander, klaar om marsbevingen te detecteren.

Het is de marslander gelukt om zijn eerste instrument heelhuids op het oppervlak van Mars te plaatsen. Een erg belangrijke mijlpaal. “De inzet van de seismometer is net zo belangrijk als de landing van Insight op Mars,” zegt onderzoeker Bruce Banerdt. “We hebben het nodig om ongeveer driekwart van onze wetenschappelijke doelstellingen te realiseren.” Het team kan gelukkig de zweetdruppels van het voorhoofd vegen. Zo laat onderstaande foto zien dat de seismometer veilig en wel op de grond is gezet.

Plaatsing

Het was nog niet zo eenvoudig om de seismometer op die plek te krijgen. Zo moesten de bouwers eerst de robotarm van Insight controleren die het instrument moet oppakken en voorzichtig weer neer moet zetten. Ook bekeken de onderzoekers afbeeldingen van het marsland rondom de lander om uit te zoeken wat de beste plaats zou zijn om de seismometer te stationeren. Vervolgens stuurde het team op dinsdag de opdracht naar het ruimtevaartuig. Op woensdag zette Insight de seismometer zachtjes op de grond direct naast de lander – ongeveer zo ver als de robotarm kan reiken – op 1,6 meter.

Wat gaat ‘ie onderzoeken?

De seismometer stelt wetenschappers in staat om het binnenste van Mars te bekijken door zogeheten ‘marsbevingen’ te bestuderen. Elke marsbeving fungeert als een soort flitslamp die de structuur van het binnenste van de planeet verlicht. Door te analyseren hoe seismische golven door de lagen van de planeet heen gaan, kunnen wetenschappers de diepte en samenstelling van deze lagen lezen. “Met de seismometer op de grond is het alsof je een telefoon tegen je hoor houdt,” zegt onderzoeker Philippe Lognonné. “We zijn heel blij dat we nu in de beste positie zijn om te luisteren naar alle seismische golven van onder het oppervlak, en het diepe binnenste van de rode planeet.”

De komende dagen zal de seismometer in de best mogelijk positie worden gezet. De eerste data zal naar de aarde worden gezonden als de seismometer in de optimale positie staat. De onderzoekers denken enkele weken nodig te hebben om ervoor te zorgen dat de teruggestuurde gegevens zo duidelijk mogelijk zijn. Zo willen ze bijvoorbeeld het geluid rondom de seismometer zo veel mogelijk te minimaliseren. Begin januari zal de robotarm het wind- en thermische schild boven de seismometer plaatsen om de omgeving te stabiliseren. “We kijken er naar uit om de champagne open te knallen wanneer we de eerste data van de seismometer binnen krijgen,” zegt Banerdt. “Ik heb alvast een fles klaarliggen voor de gelegenheid.”