Hier landde de oude – maar nog altijd voortploegende – rover dus meer dan dertien jaar geleden!

NASA’s Mars Reconnaisance Orbiter maakte de foto eerder deze maand. Het is de eerste kleurenfoto die de HiRISE-camera aan boord van de orbiter van de landingsplek van Opportunity heeft gemaakt.

Hole in one

Op de foto zien we de Eagle-krater. Meer dan 13 jaar geleden – in januari 2004 – landde een Marslander in het hart van deze krater. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling: NASA had de lander in het omringende vlakke landschap neer willen zetten. Dat Opportunity in één van de weinige, kleine kraters die het gebied telt, terechtkwam, is heel bijzonder. Onderzoekers spraken in 2004 ook wel van een ‘hole-in-one-landing’.

Kort na de landing opende de lander zijn deuren en kon Opportunity voor het eerst een blik werpen op de omgeving. En weer ietsje later verliet de rover de lander om Mars te gaan verkennen. Naast de krater is op de foto ook de parachute die tijdens de afdaling door de Marslander werd gebruikt, te zien.

Kilometers

Opportunity zelf is op de foto in geen velden of wegen te bekennen. Logisch: de rover heeft de afgelopen dertien jaar niet stilgezeten. In totaal heeft de rover al meer dan 44 kilometer ‘in de benen’. De rover heeft daarmee een record op zijn naam gezet: nog nooit legde een voertuig op een andere planeet zo’n grote afstand af als Opportunity.

Opportunity heeft naast de Eagle-krater ook de Endurance-krater bestudeerd en een ritje rond de Victoria-krater voltooit. Ook de rand van de Endeavour-krater heeft Opportunity aan een grondig onderzoek onderworpen. Ondanks al dat harde werk gaat Opportunity gewoon vrolijk door. Niet slecht voor een rover die eigenlijk maar drie maanden mee had moeten gaan. Ook het tweelingbroertje van Opportunity – Spirit – hield het aanzienlijk langer vol dan verwacht, maar niet zolang als Opportunity: de rover legde in 2010 het loodje.