Nieuwe software moet voorkomen dat de wieltjes van Curiosity snel slijten.

Een nieuw algoritme past de snelheid van de wieltjes van de Marsrover aan, afhankelijk van het oppervlak waar de rover overheen rijdt. Voorheen slipten de voor- en achterwieltjes bij het beklimmen van een helling. Als er scherpe stenen op de helling lagen, was dit effect veel groter en ontstonden er zelfs scheuren en gaatjes in de wielen.

De wielen van de Marsrover hebben profielen. Dit worden ‘grousers’ genoemd. Deze grousers beschermen de wielen wanneer de rover rijdt. Toch maken onderzoekers zich met name zorgen over de ruimtes tussen de grousers. Een scherpe steen kan hier namelijk makkelijk het wiel penetreren. Curiosity is van nieuwe software voorzien om dit te voorkomen.

Het algoritme analyseert realtime data en past de snelheid van ieder wieltje aan. Hierdoor wordt de druk goed verdeeld en slipt de rover niet weg. Tijdens een test van de software bij het Jet Propulsion Laboratorium nam de druk op de wielen met elf tot twintig procent af.

Wheelie

De nieuwe software voorkomt dat Curiosity een wheelie maakt, oftewel dat wielen loskomen van het Marsoppervlak. Dit gebeurt soms op ongelijke oppervlakten. Wanneer de software een wheelie herkent, past het de snelheden van de andere wielen aan, totdat Curiosity weer met alle wielen op de grond staat.

Tractiecontrole is standaard ingeschakeld bij Curiosity, maar kan door wetenschappers gedeactiveerd worden.

Vijf jaar op Mars

In augustus 2012 landde Curiosity op de rode planeet. Dat is alweer bijna vijf jaar geleden. De rover bestudeert hogergelegen lagen op Mount Sharp, waar Curiosity in 2014 arriveerde. Eind vorig jaar ontdekte Curiosity dat het erop lijkt dat in de Gale-krater langdurig chemische reacties plaatsvonden die op aarde cruciaal zijn gebleken voor leven. Curiosity toonde eerder al aan dat de Gale-krater een meer bevatte dat alle chemische ingrediënten die nodig zijn voor leven – plus de chemische energie die leven vereist – herbergde. Maar of er daadwerkelijk ooit leven was op Mars? Dat weet nog niemand.