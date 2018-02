De foto onthult onder meer dat het wagentje behoorlijk stoffig is geworden.

En ja, dat is ook wel te verwachten na de nu al vijf jaar durende ontdekkingstocht van de marsrover. In de tussentijd heeft de rover al meerdere plekken op Mars aangedaan, waaronder de Gale-krater waar zijn reis vijf jaar geleden begon. Hij vervolgde zijn tocht naar Mount-Sharp: een hoge berg in het hart van de krater. Mount Sharp prijkt ook op de rovers’ selfie; net achter de mast.

Klei

Curiosity maakte de selfie op de Vera Rubin Ridge, een hoge en steile heuvel. Al enkele maanden doet de rover hier onderzoek. Direct achter de marsrover begint een klei-rijke helling, een plek waar de onderzoekers om staan te popelen om te gaan verkennen. Maar het doel is om ook de top van de Vera Rubin Ridge te bereiken. Hiervoor moet de rover zo’n 570 meter afleggen. In de komende weken zal Curiosity beginnen aan deze zware beproeving.

Mount Sharp

Curiosity legt met deze selfie ook gelijk Mount Sharp wederom vast. De marsrover zal zijn gehele verblijf bij deze berg in de buurt blijven. De onderzoekers vinden Mount Sharp zo interessant, omdat de de berg is opgebouwd uit verschillende lagen die in de afgelopen miljoenen jaren zijn gevormd. De onderzoekers denken dat deze lagen zijn ontstaan door de aanwezigheid van vloeibaar water, waarschijnlijk als gevolg van een meer – of meren – waar sedimenten in zijn opgehoopt.

NASA’s Curiosity heeft sinds het begin van zijn missie al meerdere selfies gemaakt. Maar hij legt ook graag zijn omgeving op beeld vast. Zo ‘filmde’ hij vorig jaar nog bewegende wolken op de rode planeet.