De rover heeft gesteente met daarop kleine richeltjes ontdekt die mogelijk een heel interessant verhaal vertellen.

Wat nu richeltjes zijn, waren in een grijs verleden waarschijnlijk scheuren in opgedroogde modder, zo stelt NASA. De opgedroogde modder met daarin de scheuren zou zo’n drie miljard jaar geleden met sedimenten bedekt zijn. Veel later werden die sedimenten door toedoen van erosie verwijderd. Materialen die de scheuren in de modder gevuld hadden, konden die erosie beter hebben dan de opgedroogde modder eromheen. Vandaar dat we de scheuren nu als hogergelegen richeltjes aantreffen. NASA heeft de plek waar de vermoedelijke sporen van opgedroogde modder zijn aangetroffen Old Soaker gedoopt.

Curiosity doet onderzoek in de Gale-krater en heeft diverse aanwijzingen gevonden dat deze krater in het verleden gevuld was met water. Maar Old Soaker suggereert dat dit meer ook periodes van droogte kende, zo stelt NASA. Eerder zijn in gesteentelagen die lager liggen dan Old Soaker sporen gevonden van een oud meer. Hetzelfde trof de ruimtevaartorganisatie aan in gesteentelagen die jonger zijn dan Old Soaker. Die gesteentelagen – die elk uit een andere periode in de geschiedenis van Mars stammen – lijken van elkaar gescheiden te worden door een gesteentelaag die getuigt van een periode van droogte. Blijkbaar varieerde de diepte en omvang van het meer van tijd tot tijd en verdween het meer zelfs zo af en toe compleet. “We zien meer bewijs voor droge perioden,” stelt onderzoeker Ashwin Vasavada.

Onderzoekers zullen de komende tijd gebruiken om de gegevens die Curiosity over Old Soaker heeft verzameld te analyseren. De rover heeft Old Soaker inmiddels weer verlaten. De rover zoekt het nog altijd hogerop op Mount Sharp, de berg in het hart van de Gale-krater. Binnenkort zou Curiosity één van de gesteentelagen die deze berg rijk is nader moeten bestuderen met behulp van zijn boor. Onderzoekers kijken momenteel hoe de rover dat het beste aan kan pakken, aangezien er vorige maand een probleem met de boor ontstond.