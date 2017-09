De rover beklimt op dit moment een steile, 65 meter hoge heuvel die onderzoekers al jarenlang eens van dichterbij willen bekijken.

Sinds begin deze maand is Curiosity er druk mee: het beklimmen van de heuvel Vera Rubin Ridge. Het is een flinke klus, want de heuvel is hoog en steil. Met het beklimmen van de heuvel komt Curiosity zo’n 65 meter hoger te staan. Om de top te bereiken, zal de rover zo’n 570 meter afleggen. Ter vergelijking: voor Curiosity aan de beklimming van Vera Rubin Ridge begon, had deze sinds zijn landing op Mars zo’n 17,32 kilometer afgelegd en was deze gaandeweg in een gebied beland dat 300 meter hoger lag dan de landingsplaats.

Toch is de heftige klim de moeite waard, zo benadrukt NASA. Eerder bestudeerde Curiosity de verschillende lagen van de heuvel al van onderaf. En daarbij was te zien dat de berg uit fijne lagen is opgebouwd waar hier en daar heldere aderen met verschillende doorsnedes dwars doorheen lopen. “Nu hebben we de kans om de lagen terwijl de rover klimt van dichtbij te bekijken,” stelt onderzoeker Abigail Fraeman.

Al sinds NASA bekend maakte dat Marsrover Curiosity in de Gale-krater aan de slag zou gaan, kijken onderzoekers uit naar het moment waarop de rover Vera Rubin Ridge van dichtbij zou bekijken. De heuvel is namelijk in meerdere opzichten heel bijzonder. Zo is deze – om onduidelijke redenen – beter bestand tegen erosie dan de nabijgelegen minder steile delen van Mount Sharp. Bovendien is de heuvel met name wat hogerop zeer rijk aan hematiet (een ijzeroxide mineraal). En ook die hoge concentratie hematiet kunnen onderzoekers nog niet verklaren. Daarnaast hopen onderzoekers dat deze uit verschillende sedimentlagen opgebouwde heuvel ons meer kan vertellen over het klimaat dat Mars in vroeger tijden – door de jaren heen – had.

Eerder stelde Curiosity al vast dat Mars ooit leefbaar moet zijn geweest. Miljarden jaren geleden zou in de Gale-krater een groot meer hebben gelegen waarin microben waarschijnlijk prima konden gedijen.

Marsrover Curiosity landde in 2012 in de Gale-krater en reisde in de jaren die volgden af naar Mount Sharp: een hoge berg in het hart van de krater. Deze berg is opgebouwd uit lagen en elke laag kan ons meer vertellen over het klimaat dat Mars in de tijd dat die laag ontstond, had. Door het gaandeweg hogerop te zoeken, hoopt Curiosity meer te weten te komen over de klimaatveranderingen die Mars doormaakte en de impact die dat had op de leefbaarheid (zie kader) van de planeet.