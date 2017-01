Indrukwekkend. Zeker als je bedenkt dat de rover eigenlijk maar 90 dagen mee moest gaan.

Het is vandaag precies 13 jaar geleden dat Opportunity voet op Mars zette. Zo’n drie weken na zijn tweelingbroertje Spirit landde de rover op de rode planeet om daar gedurende zo’n drie maanden onderzoek te doen. Maar na drie maanden was de rover nog fit genoeg om verder te gaan. En zo werd de missie keer op keer verlengd. En inmiddels is Opportunity alweer dertien jaar op Mars!

Onderzoek

In die periode heeft de rover verschillende belangrijke ontdekkingen gedaan. De belangrijkste conclusie die Opportunity trok, is dat het klimaat op Mars vier miljard jaar geleden langdurig mild en vochtig was. Het suggereert dat de omstandigheden op Mars in die tijd heel gunstig waren voor microbieel leven. Of dat er ook daadwerkelijk is ontstaan, is onduidelijk.

Recordhouder

Sinds Opportunity op Mars landde heeft deze meer dan 43 kilometer afgelegd. En daarmee is de rover een recordhouder. Nog nooit legde rover op een andere hemellichaam dan de aarde zo’n grote afstand af.

Twee jaar verlengen

Ondanks de hoge leeftijd van Opportunity wordt deze niet ontzien. Eind vorig jaar maakte NASA bekend de missie van Opportunity met nog zeker twee jaar te verlengen. En onderzoekers maken nog altijd wilde plannen voor de rover. Zo kreeg deze onlangs de opdracht om een steil heuveltje te beklimmen. Dat pakte niet zo goed uit, helaas. De komende jaren is het de bedoeling dat de rover onder meer een bezoek brengt aan de Endeavour-krater. De rover scharrelt al jaren langs de rand van deze krater, maar krijgt nu toestemming om deze binnen te gaan. Ook liggen er plannen voor het bestuderen van een door water uitgekerfd geultje op Mars.

Het einde nadert

Het drukke werkleven van Opportunity staat in schril contrast met dat van Spirit. De tweelingbroer van Opportunity werd in 2011 officieel doodverklaard. Grote vraag is natuurlijk hoelang Opportunity het nog vol gaat houden. Dat weet niemand. Wat wel vaststaat is dat de tand des tijds gaandeweg meer grip krijgt op de rover. Zo kampt deze bijvoorbeeld reeds met geheugenproblemen. Vervelend, maar gelukkig niet onoverkomelijk. De kans is groot dat Opportunity ooit ophoudt door problemen met de accu. De capaciteit van de accu neemt immers af. Op een bepaald moment heeft de rover niet genoeg energie meer om zichzelf ’s nachts warm te houden. Hierdoor kunnen bepaalde onderdelen van de rover stoppen met functioneren, waardoor Opportunity zwijgend achterblijft op het oppervlak van Mars en de missie als een nachtkaars uitgaat.