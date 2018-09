De rover is weer te zien, maar hult zich nog altijd in stilzwijgen. En dus blijft onduidelijk of deze de Martiaanse stofstorm overleefd heeft.

NASA probeert al een tijdje tevergeefs contact te leggen met marsrover Opportunity. De activiteiten van de rover werden in juni opgeschort wegens een enorme stofstorm die over de rode planeet raasde. Hierdoor schoot de op zonne-energie werkende rover in winterslaap modus. Maar eind augustus begon het langzaam op te klaren op Mars. En sindsdien is het wachten op een teken van leven.

Gespot!

Hoewel we tot nu toe nog niets hebben gehoord van de marsrover, kunnen we hem in elk geval weer zien. Zo stuurde de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) een foto door waarop een klein stipje op de hellingen van de Perseverance Valley te zien is. En ja, dit kleine stipje is Opportunity, die tijdens de stofstorm op de Martiaanse vallei strandde.

De foto is genomen door HiRISE, een camera aan boord van de Mars Reconnaissance Orbiter van NASA. Op het moment van de foto vloog de orbiter op ongeveer 267 kilometer hoogte boven het oppervlak van Mars. Het witte vakje markeert het gebied van ongeveer 47 breed waarin de rover te zien is.

Tijdens de stofstorm werd de tau – een maat voor hoeveel zonlicht het oppervlak bereikt: hoe hoger de tau hoe minder doorzichtig de atmosfeer is – hoger dan 10 geschat. Sindsdien is de tau gestaag aan het dalen. Op het moment van de foto was de tau 1,3. Dit is genoeg voor de rover om zich op te laden en contact met het thuisfront te leggen. Sinds het moment dat de tau onder de 1,5 dook, proberen astronomen de marsrover al aan de praat te krijgen. Maar tot op heden houdt hij zich nog altijd stil. Zou de marsrover nog in leven zijn? We houden het in de gaten…