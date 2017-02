Zodra een rover op Mars landt, kiezen wetenschappers direct interessante plekken om te bezoeken. Hierdoor gaat teveel kostbare tijd verloren, vinden Amerikaanse wetenschappers.

Nu rijdt een Marswagentje van locatie naar locatie en verricht ter plekke onderzoek. Deze plekken worden bepaald op basis van luchtfoto’s – gemaakt door bijvoorbeeld de Mars Reconnaissance Orbiter – en foto’s van de desbetreffende rover. Het kan echter zijn dat een gekozen locatie er van dichtbij minder spannend uitziet. In dat geval gaat er veel tijd verloren, omdat een rover onderzoek heeft verricht en wetenschappers eerst nieuwe instructies moeten versturen voor het vervolg van de reis.

Experiment

Dat kan beter. Uit experimenten met twee menselijke ‘rovers’ in Utah blijkt dat het veel effectiever is om een andere aanpak te kiezen. Amerikaanse geologen vinden dat het verstandiger is om een rover eerst een tijdje rond te laten rijden op Mars om zo de omgeving in kaart te brengen. Daarna kiezen onderzoekers wetenschappelijke hotspots, die vervolgens bezocht kunnen worden.

“Wanneer de rover een tweede keer rond gaat, weten we precies wat wel en wat niet interessant is”, vertelt NASA-wetenschapper Aileen Yingst van het Planetary Science Institute. “Het complete plaatje is dan al bekend.”

Mars 2020 en Curiosity

De grote vraag is of verschillende ruimtevaartorganisaties de zogenoemde ‘Walkabout’-strategie gaan toepassen in toekomstige missies. Het paper in het wetenschappelijke vakblad Acta Astronautica is in ieder geval overtuigend. In de conclusie van het paper beweren de onderzoekers dat de ‘Walkabout’-strategie perfect is voor semi-autonome rovers zoals ESA’s Mars 2020 en Curiosity.