Tussen 22 juli en 1 augustus zal NASA geen contact met de rovers en orbiters zoeken.

Dat is niets persoonlijks: het kan gewoon even niet. In die periode staat Mars – vanaf de aarde gezien – namelijk achter de zon. En dat maakt communiceren met de rovers en orbiters op en rond de rode planeet lastig.

“Voor de zekerheid praten we in deze periode niet met onze aanwinsten op Mars,” bevestigt Chad Edwards, namens NASA. De kans bestaat namelijk dat signalen niet of maar half doorkomen. En niemand zit natuurlijk op een Babylonische spraakverwarring te wachten waarbij rovers of orbiters in reactie op een half doorgekomen commando gekke dingen gaan doen.

Er bestaat natuurlijk een kans dat ook de data die de rovers en orbiters naar de aarde sturen niet goed aankomt. Daarom zullen deze gegevens na 1 augustus nogmaals worden verstuurd. Dat NASA er toch voor kiest om de orbiters en rovers informatie naar de aarde te laten sturen, is goed te verklaren: de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil in die anderhalve week natuurlijk wel een beetje een beeld hebben van hun welzijn.

Betekent dat dan dat de rovers en orbiters anderhalve week vakantie hebben? Zeer zeker niet. De orbiters en rovers zullen actief blijven en commando’s uitvoeren die voorafgaand aan 22 juli reeds worden verstuurd. “Orbiters zullen wetenschappelijke observaties blijven uitvoeren en data blijven versturen (zie kader, red.),” vertelt onderzoeker Hoppy Price. “De rovers zullen niet rijden, maar wel blijven observeren.” Op dit moment wordt nog gekeken op welke plek de rovers het beste geparkeerd kunnen worden om ook in deze periode van radiostilte nuttige waarnemingen te kunnen doen.

Het is zeker niet voor het eerst dat de rovers en orbiters een dag of tien taal noch teken van de aarde ontvangen. Ongeveer elke 26 maanden staat de zon in de weg. In de meeste gevallen – zo ook dit jaar – staat Mars daarbij niet pal achter de zon. Toch is communiceren een probleem, omdat de atmosfeer van de zon zo omvangrijk is. Die atmosfeer bestaat uit warm, geioniseerd gas dat radiogolven die hier dwars doorheen moeten reizen, kan verstoren.