En ze zien die Facebook-vrienden in zekere zin als hun eigendom.

Tot die conclusie komen onderzoekers na onderzoek onder 242 Facebook-gebruikers. Deze Facebook-gebruikers kregen online een lijstje met stellingen voorgeschoteld en moesten aangeven in hoeverre ze het met de stellingen eens waren. De stellingen waren bedoeld om onder meer inzicht te krijgen in hun Facebook-activiteiten (‘Ik plaats foto’s op Facebook’), hoe materialistisch ze waren (‘Mijn leven zou beter zijn als ik spullen bezat die ik nu niet heb’) en in hoeverre ze hun Facebook-vrienden als objecten zien (‘Meer Facebook-vrienden draagt bij aan meer succes in mijn privé- en professionele leven’).

Digitale objecten

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die materialistisch waren, frequenter en intensiever gebruik maakten van Facebook. De onderzoekers denken dat ook wel te kunnen verklaren. Materialistische mensen bleken namelijk over het algemeen ook veel meer Facebook-vrienden te hebben en sterker geneigd te zijn om hun leven te vergelijken met dat van andere Facebook-gebruikers. Bovendien bleken mensen die materialistisch waren ingesteld sterker geneigd te zijn om hun Facebook-vrienden als ‘digitale objecten’ en ‘instrumenten’ te zien: ze zetten ze in om hun doelen na te streven. “Zij (de materialisten, red.) verkrijgen Facebook-vrienden om hun eigendommen uit te breiden,” stelt onderzoeker Phillip Ozimek. “Facebook is een perfect platform voor sociale vergelijkingen, met miljoenen profielen en informatie over mensen. En het is gratis: materialisten zijn dol op gereedschappen die geen geld kosten!”

Doelen

De onderzoekers voerden het experiment nog eens uit onder 289 andere Facebook-gebruikers en kunnen op basis van dat onderzoek dezelfde conclusies trekken: materialisten gebruiken Facebook om doelen in hun leven na te streven en – door zich met anderen te vergelijken – vast te stellen hoever ze nog van die doelen verwijderd zijn.

De onderzoekers benadrukken dat hun resultaten Facebook niet per se in een kwaad daglicht zetten. “Sociale media-platformen zijn niet zo heel anders dan andere activiteiten in het leven: het zijn functionele gereedschappen voor mensen die doelen in het leven na willen streven en soms heeft dat negatieve gevolgen voor henzelf of anderen. Wij ontdekten dat materialisten hun vrienden als instrumenten inzetten, maar ze bereiken hun doelen ook door zichzelf met anderen te vergelijken. Het lijkt ons dat je Facebook kunt vergelijken met een mes: je kunt het gebruiken om heerlijk voedsel mee te bereiden of om iemand pijn te doen.”