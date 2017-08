Wetenschappers hebben minicamera’s vastgebonden aan 26 ezelspinguïns om meer inzicht te krijgen in het gedrag van het dier. De beelden zijn spectaculair.

Dankzij de beelden zijn de onderzoekers veel meer te weten gekomen over de zeevogel. Zo laten de ezelspinguïns zichzelf horen als ze de groep bij elkaar willen houden. Dit is een nieuw inzicht, want voorheen gingen wetenschappers ervan uit dat de dieren alleen vocale communicatie gebruikten om voedsel te verzamelen.

Wie een ezelspinguïn voor het eerst hoort, denkt dat er een ezel balkt. Beide dieren maken namelijk een soortgelijk geluid. Nadat een ezelspinguïn een kreet uitslaat, zwemt hij naar andere gebieden of duikt hij minder lang onder water. “Daarnaast luisteren andere pinguïns naar zijn instructies”, zegt onderzoeker Won Young Lee van het Korea Polar Research Institute tegen ScienceAlert.

De middelgrote pinguïn is 90 centimeter groot en weegt ongeveer 8,5 kilo. Het is de derde grootste pinguïnsoort ter wereld. Net zoals de Adélie pinguïns leven de ezelspinguïns in grote broedkolonies. Sommige kolonies bestaan uit meer dan 300.000 paren.

598 kreten

Young Lee en zijn collega’s namen 598 kreten op voor de kust van Antarctica’s King George-eiland. Ze zagen dat de helft van de pinguïns na één kreet binnen een minuut groepjes vormden. Toch merkten ze op dat pinguïns niet één op één met elkaar communiceren. Een verrassend inzicht.

Poep

Eerder leerden onderzoekers dat ezelspinguïns poep gebruiken om ijs in hun omgeving sneller te laten smelten. Hierdoor kunnen ze vlotter hun babykamers inrichten.