Tot op heden zijn op de begraafplaats naast een mummie van een hogepriester al tientallen sarcofagen ontdekt.

Dat maakt het Egyptische Ministerie van Oudheden bekend op Facebook. De begraafplaats bevindt zich zo’n zes kilometer ten noorden van Tuna el-Gebel, een andere dodenstad. Het is niet helemaal duidelijk hoe oud de begraafplaats is, maar gedacht wordt dat deze stamt uit de periode waarin de laatste farao’s regeerden óf uit de beginjaren van de Ptolemaïsche Periode die daarop volgt.

Hogepriester

Op de begraafplaats is onder meer de tombe van een hogepriester teruggevonden. Het gaat om de hogepriester van de god Djehoety (de god van de maan, magie, kalender, wijsheid en schrijfkunst). In de tombe troffen de onderzoekers de mummie van de hogepriester aan. Daarnaast werden er vier canopische vazen teruggevonden. Op de deksels van de vazen stonden de vier zonen van Horus afgebeeld. In de vazen troffen de onderzoekers bovendien de gemummificeerde ingewanden van de hogepriester terug (zie kader).

Om het lichaam van de overledene zo lang mogelijk intact te houden, verwijderden de Egyptenaren sommige organen. Die organen werden in vier kruiken gestopt en elke kruik werd beschermd door een zoon van Horus.

De mummie van de hogepriester is rijkelijk versierd, onder meer met een afbeelding van de god Nut, die haar vleugels uitstrekt. De Egyptenaren geloofden dat zij zo de overledene beschermde. Ook zijn op de mummie vier amuletten ontdekt die gemaakt zijn van edelstenen.

Oesjabti’s

Bovendien werden in het graf van de hogepriester meer dan 1000 oesjabti’s ontdekt. Dit zijn kleine beeldjes die de overledene meekreeg in het graf, zodat deze ‘mensjes’ in het dodenrijk voor hem konden werken.

Veertig sarcofagen

Naast de stoffelijke resten van de hogepriester hebben archeologen nog zo’n veertig sarcofagen op de begraafplaats ontdekt. Sommige van deze sarcofagen hebben een rijkelijk versierd deksel waarop ook de namen en titels van de overledene staan vermeld.

Het is een enorme ontdekking. En de kans lijkt groot dat dit nog maar het begin is. De archeologen verwachten namelijk nog zeker vijf jaar nodig te hebben om alle graven op de begraafplaats te ontdekken en onderzoeken.