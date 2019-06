We hadden al de Vlakte der Kruiken. En nu hebben onderzoekers vijftien nieuwe vindplaatsen ontdekt.

In Laos is de Vlakte der Kruiken te vinden; een bijzonder gebied dat op ongeveer 10 kilometer ten zuidoosten van de stad Xhieng Khuang ligt. Op de vlakte liggen honderden gigantische kruiken verspreid. Waarom? Niemand die het weet. Waarschijnlijk hadden de kruiken te maken met oude begrafenisrituelen (en dienden bijvoorbeeld als een soort urn voor overledenen). Het geheimzinnige fenomeen krijgt nu een vervolg. Want onderzoekers hebben vijftien nieuwe plekken in Laos ontdekt waar meer van dit soort mysterieuze zandstenen kruiken in het rond liggen.

Locaties

De onderzoekers troffen de kruiken aan in afgelegen, bergachtige gebieden waar nog nauwelijks mensen zijn geweest. In totaal werden er 137 kruiken gevonden die waarschijnlijk meer dan duizend jaar oud zijn. “Waarom deze plekken zijn uitgekozen als laatste rustplaats voor de kruiken is een mysterie,” vertelt onderzoeker Dougald O’Reilly. “Daar bovenop komt nog dat we geen bewijs hebben gevonden dat men dit gebied bewoonde.” De onderzoekers denken dat de kruiken – sommige met een gewicht van enkele tonnen – in groeves werden vervaardigd. “Waarschijnlijk werden ze daar gemaakt en vervolgens op de een of andere manier naar de betreffende locaties gebracht,” legt O’Reilly uit.

Miniatuurpotjes

De onderzoekers vonden op de locaties typische artefacten die verband houden met begrafenissen, waaronder decoratief keramiek, glazen kralen en ijzeren gereedschappen. Maar één vondst wekte voornamelijk interesse. “Vreemd genoeg vonden we veel miniatuurpotjes,” zegt O’Reilly. “Deze zien er net zo uit als de gigantische kruiken, maar gemaakt van klei. We zouden graag willen weten waarom mensen deze kleine kopieën fabriceerden en met hun doden begroeven.”

Versierd

De onderzoekers troffen naast de kruiken ook prachtige versierde ‘schijven’ aan die rond de kruiken geplaatst waren. Sommige van deze schijven zijn voorzien van cirkels, terwijl in andere menselijke figuren of wezens uitgehouwen zijn. Opvallend genoeg is de versierde kant van elke schijf naar beneden toe begraven. “Decoratief snijwerk is relatief zeldzaam op de plekken waar de kruiken zijn aangetroffen,” zegt O’Reilly. “We weten niet waarom sommige schijven dierlijke afbeeldingen vertonen, en andere geometrische ontwerpen hebben.”

De vondsten laten zien dat het oude begrafenisritueel meer wijdverspreid was dan tot nu toe gedacht. “We hebben vergelijkbare kruiken in Assam in India en in Sulawesi in Indonesië gezien,” zegt O’Reilly. “We zouden graag mogelijke verbindingen tussen deze verschillende regio’s gaan onderzoeken.”