Ze hebben namelijk vooral een hoop geluk gehad.

De aarde telt behoorlijk wat succesvolle, schatrijke mensen. Maar wat is nu het geheim van hun succes? In de westerse cultuur zijn we sterk geneigd om hun succes toe te schrijven aan persoonlijke eigenschappen, zoals talent, intelligentie of bepaalde vaardigheden. Of we stellen dat iemand een harde werker is of bereid is om risico’s te nemen. En soms zijn we ook wel bereid om toe te geven dat een succesvol persoon simpelweg een flinke dosis geluk gehad. Maar welk deel van zijn succes is nu te wijten aan zijn eigen inzet of karakter en welk deel is te herleiden naar dom geluk? Dat is best een lastige vraag, maar onderzoekers denken daar op basis van modellen meer over te kunnen zeggen. Dat is te lezen in een onlangs verschenen paper met de titel ‘Talent vs Luck: the role of randomness in success and failure‘.

Simulatie

In hun model simuleerden de onderzoekers het werkzame leven van 1000 mensen. De mensen waren niet allemaal even getalenteerd, maar begonnen hun werkzame leven wel met evenveel kapitaal. Gedurende hun ‘leven’ werden ze geconfronteerd met kansen die – wanneer ze geluk hadden – rijk maakten of – wanneer ze pech hadden – hun kapitaal flink verminderden.

Verdeling van rijkdom

Na veertig jaar gesimuleerd te hebben, bleek de verdeling van de rijkdom aardig overeen te komen met de verdeling die we in de echte wereld zien (20% van de mensen hebben 80% van het totale kapitaal op aarde in handen). Dat lijkt tamelijk oneerlijk, maar daar zouden we wellicht nog mee kunnen leven als de meest succesvolle (oftewel: de rijkste) mensen ook het meest getalenteerd waren en het dus in zekere zin ook verdienen om zo succesvol te zijn. Maar is dat ook zo? Nee, zo stellen de onderzoekers. De meest succesvolle mensen in hun simulatie waren namelijk niet de meest getalenteerde. Sterker nog: de meest getalenteerde persoon in de simulatie was na 40 gesimuleerde jaren één van de minst succesvolle mensen. En de meest succesvolle persoon bleek matig getalenteerd te zijn.

Geluk

“We kunnen concluderen dat als er geen uitzonderlijk talent schuilgaat achter het enorme succes van sommige mensen, een andere factor van invloed is,” zo schrijven de onderzoekers. “Onze simulatie laat duidelijk zien dat die factor puur geluk is.” Een analyse van de simulatie wijst namelijk uit dat de meest succesvolle mensen ook het meeste geluk hadden, terwijl de mensen met het minste geluk ook het minst succesvol waren.

“Een belangrijk resultaat van de simulaties is dat de meest succesvolle mensen vrijwel nooit de meest getalenteerde zijn,” concluderen de onderzoekers. “Het model laat het veelvuldig onderschatte belang van meevallers zien.” En het is goed dat we ons daarvan bewust zijn, aldus de onderzoekers. Ze wijzen erop dat het nu nog vaak zo is dat mensen die reeds succesvol zijn alle eer, beloningen en kansen krijgen, omdat we hun succes (onterecht) zien als het resultaat van talent. Maar daarmee ontnemen we mensen die echt getalenteerd en competent zijn van hun kansen en daar is de samenleving niet bij gebaat, aldus de onderzoekers.