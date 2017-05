En ze promoten zo een onrealistisch en ongezond lichaamsideaal. Daarvoor waarschuwen Britse onderzoekers.

Ze trekken hun conclusies nadat ze de winkelstraten van Liverpool en Coventry introkken. Om vervolgens de paspoppen die in grotere winkelketens pronkten aan een gedegen onderzoek te onderwerpen.

Ongezond

De onderzoekers bestudeerden in totaal 32 vrouwelijke paspoppen en 26 mannelijke paspoppen. Alle vrouwelijke paspoppen bleken eruit te zien als een vrouw met serieus ondergewicht. Slechts 8 procent van de mannelijke paspoppen bleek eruit te zien als een man met ondergewicht. “De lichaamsomvang van paspoppen die gebruikt worden om vrouwenmode te promoten is onrealistisch,” zo schrijven de onderzoekers in hun paper. Ze voegen er aan toe dat een echte vrouw met een vergelijkbare lichaamsomvang door artsen als ongezond zou worden bestempeld.

WIST JE DAT… …mensen met anorexia nervosa zich niet alleen dik voelen, maar zich ook bewegen alsof ze dik zijn

Lichaamsbeeld

Het is verontrustend, zo vindt onderzoeker Eric Robinson. Hij wijst erop dat de paspoppen een ultradun lichaamsideaal promoten. En die promotie ligt ten grondslag aan de problemen die met name veel jongeren hebben als het om hun eigen lichaamsbeeld gaat. “We moeten de omgeving aanpassen om de nadruk die op extreme slankheid ligt, weg te nemen,” vindt Robinson. “Natuurlijk zeggen we niet dat het veranderen van de omvang van paspoppen deze problemen met het eigen lichaamsbeeld oplost. Wat we zeggen is dat het presenteren van ultradunne vrouwelijke lichamen waarschijnlijk een ongepast en onbereikbaar lichaamsideaal versterkt, dus als samenleving moeten we dat een halt toe roepen.”

Eerder onderzoek

Dunne paspoppen zijn zeker geen modern probleem. Eerder bestudeerden wetenschappers al paspoppen die tussen de jaren twintig en zestig van de vorige eeuw in Italië, Japan en Maleisië werden gebruikt. Ook de resultaten van dat onderzoek logen er niet om. Als vrouwen dezelfde lichaamsomvang zouden hebben als de bestudeerde paspoppen zouden zij zo weinig lichaamsvet hebben dat ze niet langer in staat waren om te menstrueren, zo concludeerden onderzoekers toen.

Naast dunne paspoppen maken onderzoekers zich ook zorgen over dunne modellen op de catwalk en de onmogelijke taille van Barbie.