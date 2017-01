Nieuw onderzoek onthult dat er drie soorten selfie-makers zijn en dat narcisme maar zelden de reden is dat iemand een selfie maakt.

Tot die conclusie komen onderzoekers nadat ze onderzochten wat mensen die selfies maken, drijft. Hun resultaten zijn onlangs verschenen in het blad Visual Communication Quarterly.

Narcisme? Niet altijd!

Het onderzoek verandert wellicht de kijk die veel mensen op selfies hebben. Het zijn namelijk echt niet altijd de producten van mensen die heel erg blij met zichzelf zijn, zo stelt onderzoeker Steven Holiday. “Het is belangrijk om te erkennen dat niet iedereen een narcist is.”

WIST JE DAT… …niet alleen mensen selfies maken? Ruimtesondes en Marsrovers kunnen het ook niet laten. Zo maakte Curiosity vorig jaar deze prachtige selfie . En trok Rosetta een paar jaar geleden de aandacht met dit prachtige zelfportret

Drie typen

Uit het onderzoek blijkt dat er eigenlijk drie soorten selfie-makers zijn. Je hebt de communicatieve selfie-maker. Deze gebruikt selfies om in gesprek te gaan met vrienden, familie en andere volgers. Als voorbeeld halen de onderzoekers een selfie van actrice Ann Hathaway aan waarmee ze liet zien dat ze tijdens de laatste verkiezingen haar stem had uitgebracht en vervolgens haar volgers aanmoedigde om hetzelfde te doen.

Dan zijn er ook nog de autobiografische selfie-makers. Zij maken selfies om belangrijke gebeurtenissen in hun leven vast te leggen en zijn niet per se uit op het uitlokken van een reactie of gesprek. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan selfies die astronauten gedurende hun verblijf in het ISS maken.

En dan zijn er nog de mensen die het gewoon leuk vinden om hun hele leven vast te leggen. “En door hun leven te documenteren en delen hopen ze zichzelf en hun verhalen zo positief mogelijk voor te stellen,” stelt onderzoeker Harper Anderson. Grappig genoeg is dit – volgens de onderzoekers – de kleinste groep selfie-makers. Maar wel de groep waartoe bijvoorbeeld de Kardashians behoren.

Belangrijk onderzoek

Het onderzoek is heel belangrijk, zo benadrukt Holiday. “Het (maken van selfies, red.) is een andere manier van fotografie dan we gewend zijn.” Begrijpen waarom mensen selfies maken, is heel belangrijk, voegt onderzoeker Matt Lewis toe. “Want jaren later zal de visuele historie van onze samenleving grotendeels uit selfies bestaan. Begrijpen waarom mensen die maken, draagt bij aan de discussie over selfies en visuele communicatie in het algemeen.”

Het is zeker niet het eerste onderzoek naar selfies. Zo wees onderzoek begin vorig jaar al uit dat er grote verschillen zijn tussen selfies wereldwijd. Zo maken ze in Chili graag footies, is het in China heel gewoon om je selfie te pimpen en moeten ze in zuidoost-Turkije niks van selfies hebben. Ander onderzoek suggereert weer dat mannen die veel selfies plaatsen doorgaans ook meer psychopatische trekjes hebben.