Hoewel het afgelopen maand bijna 0,9 graden Celsius warmer was dan in de meimaanden van 1951 tot 1980, was het 0,05 graden Celsius kouder dan in 2016.

Waarom sinds 1880? Wanneer we spreken over de warmste maanden ‘ooit gemeten’, betekent dat, dat de betreffende maand sinds 1880 nog nooit zo warm is geweest. Pas vanaf 1880 werden er namelijk wereldwijd voldoende metingen uitgevoerd om conclusies te kunnen trekken over de gemiddelde wereldwijde temperatuur.

Wereldwijd pieken de temperaturen dit jaar nog niet. Dit heeft ermee te maken dat 2016 een uitzonderlijk warm jaar was voor onze planeet. De hoge temperaturen worden in verband gebracht met klimaatverandering, maar ook natuurlijke fluctuaties spelen een rol. Zo was El Niño deels verantwoordelijk voor de extreem hoge temperaturen die aan het begin van 2016 werden genoteerd.

Het lijkt dus misschien dat de aarde iets afkoelt, maar schijn bedriegt. De temperaturen zullen de komende jaren weer verder stijgen.

Metingen

De cijfers zijn bekend gemaakt door NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS). De nieuwe cijfers zijn gebaseerd op de metingen van 6300 weerstations wereldwijd. Ook aan boord van schepen en met behulp van instrumenten op boeien zijn gegevens verzameld.

Opvallend warm

Op de bovenstaande kaart zijn hotspots te zien, waar de temperatuur in mei opvallend hoog was. Kijk eens naar Antarctica. In sommige gebieden op dit continent was het vier tot vijf graden Celsius warmer dan het langjarig gemiddelde (1951-1980). Andere uitschieters zijn landen als Algerije, Iran, Afghanistan en Mongolië. Ook in Nederland en België was het in mei een paar graden warmer dan gemiddeld.

Uitschieters naar onderen

Er zijn ook uitschieters naar onderen. In het westen van Rusland was het in mei opvallend koud. Dit geldt ook voor het noorden van Groenland en voor delen van de Verenigde Staten.