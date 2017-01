Niemand accepteert het platgooien van de piramides, maar de vernietiging van natuurlijk Werelderfgoed is vrij gewoon.

Zeker 100 natuurgebieden op de Werelderfgoedlijst worden door menselijke activiteiten – zoals de aanleg van huizen, wegen, ontbossing, enzovoort – bedreigd. En als we zo doorgaan zijn deze gebieden onmogelijk meer te redden of herstellen.

Op de Werelderfgoedlijst Net als bijvoorbeeld piramides belanden natuurgebieden op de Werelderfgoedlijst omdat ze van grote waarde zijn en dus behouden moeten worden voor toekomstige generaties.

De piramides versus natuur

Daarvoor waarschuwen onderzoekers in het blad Biological Conservation. “Men zou nooit accepteren dat de Acropolis wordt vernietigd of de piramides met de grond gelijk worden gemaakt voor de bouw van huizen of aanleg van wegen, maar toch staan we nu wereldwijd toe dat veel natuurgebieden op de Werelderfgoedlijst ernstig worden veranderd,” vertelt onderzoeker James Watson, verbonden aan de universiteit van Queensland en de Wildlife Conservation Society.

Ecologische voetafdruk

De onderzoekers gingen na welke druk mensen op verschillende natuurgebieden op de Werelderfgoedlijst uitoefenen aan de hand van de verschillende criteria die gebruikt worden om de ecologische voetafdruk van mensen in een gegeven gebied vast te stellen. Zo keken de onderzoekers naar de aanleg van wegen, landbouwactiviteiten, ontbossing, verstedelijking en industriële infrastructuur.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de ecologische voetafdruk van mensen de laatste twee decennia in 63 procent van de natuurgebieden op de Werelderfgoedlijst wereldwijd – met uitzondering van Europa – is toegenomen. Volgens de onderzoekers lopen op dit moment meer dan 100 natuurgebieden op de Werelderfgoedlijst gevaar.

Yellowstone

Met name natuurgebieden in Azië hebben het moeilijk. Maar ook in Centraal-Amerika zijn problemen aan te wijzen. Bijvoorbeeld in het Río Plátano Biosphere-reservaat in Honduras dat sinds 2000 maar liefst 365 km2 bos zag verdwijnen. En zelfs beroemde plekken zoals Yellowstone worden door mensen bedreigd. Zo verloor het nationale park in de VS ongeveer 6 procent van zijn bossen. Erger is de situatie in Waterton Glacier International Peace Park op de grens van Canada en de VS dat zelfs een kwart van zijn bossen kwijtraakte. “Natuurgebieden op de Werelderfgoedlijst zouden in stand moeten worden gehouden en volledig beschermd moeten worden,” vindt onderzoeker James Allan, verbonden aan de universiteit van Queensland. “Dat een gebied in twee decennia tien of twintig procent van de bossen kwijtraakt is alarmerend en moet aangepakt worden.”

De onderzoekers hopen dat UNESCO hun studie ter harte neemt. De Werelderfgoedlijst-commissie van de organisatie komt later dit jaar bijeen om de staat van de gebieden op de Werelderfgoedlijst te evalueren. “Het is tijd dat de wereldwijde gemeenschap opstaat en overheden verantwoordelijk houdt voor hun daden zodat deze het behoud van natuurgebieden op de Werelderfgoedlijst serieus nemen,” stelt Allan.