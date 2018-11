In Algerije zijn stenen gereedschappen ontdekt die tussen de 1,9 en 2,4 miljoen jaar oud zijn.

De onderzoekers vonden de stenen gereedschappen op de Ain Boucherit site, in Algerije. Met behulp van verschillende dateringstechnieken, werd vervolgens de leeftijd van de werktuigen bepaald. Het wijst uit dat de stenen voorwerpen tussen de 1,9 en 2,4 miljoen jaar oud zijn. Hiermee is dit het oudste archeologische bewijs ooit gevonden in het noordelijke deel van Afrika. De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Science.

Mensachtigen

De vondsten dwingen ons om de tijdlijn van de migratie van de vroegmoderne mens nog eens nader te onderzoeken. Op ongeveer 300 kilometer afstand van Ain Boucherit, ligt de site Ain Hanech. Op deze plek vonden onderzoekers eerder het oudste archeologische bewijs van mensachtige nederzettingen. Maar nu blijken de stenen werktuigen gevonden op Ain Boucherit zo’n 600.000 jaar ouder te zijn. Dit suggereert dat onze menselijke voorouders zich al veel eerder naar de regio verspreidden dan tot nu toe werd gedacht.

Methoden

De onderzoekers gebruikten een combinatie van verschillende methoden om de stenen gereedschappen van de Ain Boucherit site nauwkeurig te dateren. “We gebruikten stratigrafie, paleomagnetisme, elektron-spinresonantie en biochronologie,” zegt onderzoeker Matthieu Duval. “Deze verschillende methode zorgden voor consistente resultaten en hielpen ons om de ondergelegen en bovengelegen aardlagen te dateren tussen 1,9 en 2,4 miljoen jaar.”

De gevonden voorwerpen lijken veel weg te hebben van de Oldowan gereedschappen. Deze artefacten werden tot nu toe echter alleen in Oost-Afrika aangetroffen en werden zo’n 2,6 miljoen jaar geleden vervaardigd. Dat soortgelijke gereedschappen nu ook in Algerije zijn gevonden, duidt erop dat de vroegmoderne mens al snel stenen werktuigen meenamen uit Oost-Afrika naar andere delen van het continent.