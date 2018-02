Dat is tenminste het verhaal dat een prehistorisch graf nabij Bonn ons vertelt.

Het graf in kwestie werd al in 1914 ontdekt en herbergt de resten van een man, een vrouw en twee honden. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het graf 14.000 jaar oud is en daarmee is het het oudste ons bekende graf waarin zowel mensen als honden ter ruste zijn gelegd. Tevens is het één van de vroegste bewijzen voor domesticatie van honden.

Ernstig ziek

Maar dit bijzondere graf vertelt ons nog veel meer, zo blijkt nu uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door Luc Janssens, promovendus aan de Universiteit Leiden. Hij heeft namelijk ontdekt dat één van de honden in het graf waarschijnlijk langdurig ernstig ziek is geweest en intensief is verzorgd.

Over de hondenziekte De hondenziekte is een virale infectie die met name heel gevaarlijk kan zijn voor jonge honden. De eerste symptomen zijn onder meer koorts en sufheid en houden een paar dagen aan. Daarna lijkt de hond op te knappen, maar na ongeveer drie dagen komen de klachten terug. Weer een week later komen er meer symptomen bij, zoals ontstekingen aan de ogen, neus en keel. Ook kan een hond gaan braken, diarree krijgen en een longontsteking ontwikkelen. Daarna ontstaan er nog ernstigere klachten, zoals epileptische aanvallen, verlammingen, coma en uiteindelijk de dood. De hondenziekte bestaat vandaag de dag nog steeds, maar komt gelukkig niet meer zo vaak voor, omdat veel honden er tegen worden gevaccineerd.

Hondenziekte

Het draait allemaal om de jongste hond in het graf. Het dier zou tussen de 27 en 28 weken oud zijn geweest toen het stierf. Janssens bestudeerde de resten van het gebit van het dier en ontdekte dat de hond waarschijnlijk aan een zware infectie met het morbilivirus (ook wel bekend als canine distemper of hondenziekte) leed.

Langdurig ziek

De schade aan het gebit wijst er bovendien op dat het dier als vier of vijf maanden oude pup reeds ziek is geworden. Het zou betekenen dat de hond vanaf het moment van infectie nog zo’n acht weken heeft geleefd. En dat is opmerkelijk, legt Janssens uit. “Zonder verzorging overlijdt een hond met een ernstige vorm van hondenziekte doorgaans binnen minder dan drie weken.” Dat deze hond nog acht weken leefde, wijst er dan ook op dat deze kon rekenen op zorg van zijn baasjes. “Denk hierbij aan het warm en schoon houden van de hond en hem water en voedsel geven.”

Het wijst er volgens Janssens allemaal op dat mensen een band hadden met honden. “Tijdens de ziekteperiode was de hond zeker niet van praktisch nut voor mensen. Dit, samen met het feit dat de honden samen met hun vermoedelijke baasjes begraven zijn, suggereert dat er 14.000 jaar geleden al een unieke zorgrelatie tussen mens en hond was.”