Als de uiterlijke datum waarop mensen geld kunnen doneren wat verder in de toekomst ligt, geven ze meer.

Tot die conclusie komen onderzoekers op basis van experimenten. Ze stuurden 53.000 Denen een mailtje en sms’je namens hulporganisatie DanChurchAid. Deze 53.000 Denen hadden eerder al geld gegeven aan de organisatie. Sommige proefpersonen kregen een mail waarin stond dat een anonieme donateur voor elke donatie die binnen drie dagen binnen was, 10 Deense kronen (ongeveer 1,35 euro) extra zou doneren. Andere proefpersonen kregen te horen dat de anonieme donateur dat zou doen als ze binnen tien dagen zouden doneren. En een derde groep moest daartoe voor de eerste dag van de volgende maand doneren. In de sms’jes lagen de deadlines als volgt: voor de klok de volgende dag middernacht zou slaan, binnen drie dagen of voor de eerste dag van de volgende maand.

Meer tijd = meer doneren

Uit het onderzoek blijkt dat mensen meer geld doneerden wanneer de deadline verder in de toekomst lag. “We weten van andere onderzoeken dat mensen er niet van houden om onder druk gezet te worden als ze geld doneren,” vertelt onderzoeker Mette Trier Damgaard. “Dus we interpreteren de resultaten als volgt: als je mensen onder druk zet met een krappe deadline, creëert het een geven-en-nemen-mentaliteit bij de donateur: “Oké, ik zal snel doneren, maar je krijgt niet zoveel.”

Uitstel

Aangenomen werd dat het aantal donaties naarmate de deadline om te doneren dichterbij kwam, zou toenemen. Veel mensen zijn immers geneigd om klusjes zoals het doneren van geld uit te stellen tot het laatste moment. Maar dit onderzoek schetst een ander beeld. Het maakte niet uit wat de deadline was: de donaties vonden plaats in de eerste twee tot drie dagen nadat de mail en sms was verstuurd. Ook dat denken de onderzoekers wel te kunnen verklaren: “De ontvanger kan zich ervan bewust zijn dat hij als hij nu niet doneert, vergeet om te doneren. Een andere mogelijkheid is dat mensen snel doneren om te vermijden dat ze de vraag opnieuw krijgen. We weten uit eerdere onderzoeken dat mensen heel ver gaan om de druk die het krijgen van een verzoek met zich meebrengt, te vermijden.”

Het onderzoek heeft met name implicaties voor hulporganisaties die afhankelijk zijn van donaties. Volgens de onderzoekers zijn de resultaten niet representatief voor andere branches waarin veel met deadlines wordt gewerkt. Want in veel andere situaties zullen krappe deadlines – aldus de onderzoekers – wel een positief effect hebben en voorkomen dat mensen dingen uit gaan stellen.