Nog nooit viel Earth Overshoot Day zo vroeg als in 2017.

Het is vandaag 2 augustus én Earth Overshoot Day. Dat betekent dat we in iets minder dan acht maanden meer natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt dan de aarde in twaalf maanden kan produceren.

Nieuwsgierig wanneer jouw persoonlijke Earth Overshoot Day is? Dat kun je nu uitvogelen met deze calculator . De calculator berekent wanneer Earth Overshoot Day zou vallen als iedereen op aarde zo leefde als jij.

Op de pof

Je kunt het een beetje vergelijken met het stukje maand dat je aan het eind van je salaris over kunt houden. We hebben meer verbruikt dan de aarde ons op jaarbasis kunt bieden. En dus leven we in zekere zin vanaf vandaag op de pof. “Gedurende de rest van 2017 leven we op de grondstoffen die we lenen van toekomstige generaties,” stelt het Wereld Natuur Fonds (WNF). “We gebruiken meer ecologische grondstoffen en diensten dan de natuur opnieuw kan regenereren door overbevissing, ontbossing en het uitstoten van meer koolstofdioxide in de atmosfeer dan bossen eruit kunnen halen.”

Vroeg

Earth Overshoot Day wordt al sinds 1986 vastgesteld. En nog niet eerder viel de dag zo vroeg als in 2017 het geval is.

Met het oog op ons verbruik van grondstoffen en andere diensten die de natuur levert, zouden we eigenlijk 1,7 aardes nodig hebben. Maar die zijn er niet. Alle reden om wat zuiniger te gaan leven. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. “Leven met de middelen van één planeet is technologisch gezien mogelijk, financieel gunstig en onze enige kans op een welvarende toekomst,” benadrukt Mathis Wackernagel, verbonden aan het Global Footprint Network dat de Earth Overshoot Day jaarlijks – in samenwerking met WNF – vaststelt.