De witte dwergster LP 40-365 reist op hoge snelheid door de Melkweg en heeft een vreemde samenstelling. Onderzoekers beweren dat deze witte dwerg mogelijk het restant is van een supernova-explosie.

De witte dwerg bevat geen koolstof, helium en waterstof. Waarschijnlijk is de witte dwerg het overblijfsel van een type Iax-supernova. “Een supernova van het type Iax is eigenlijk een mini-supernova,” vertelde onderzoeker Ryan Foley in 2013. “Het is het onderdeurtje van de supernova-familie.”

Er zijn twee soorten supernova’s, namelijk type Ia en type II. Bij een type II supernova spreken we over de explosie van een zware ster. Een type Ia ontstaat in een dubbelstersysteem. Een witte dwerg die rond een rode reus cirkelt, kan materie van die rode reus naar zich toetrekken. Hierdoor neemt de massa van de witte dwerg toe. Wanneer de massa van de witte dwerg te groot wordt (en de Chandrasekhar-limiet overschrijdt) stort de witte dwerg ineen, waarna deze explodeert.

Toch is er nog een derde variant, waarbij de witte dwerg de explosie overleeft. Zo’n mini-explosie kan op twee manieren ontstaan. Mogelijk ontbrandt de buitenste laag helium eerst, waardoor er een schokgolf door de witte dwerg gaat. Een andere optie is dat de witte dwerg door de druk van de laag helium eerst ontploft. Eén ding staat wel vast: in veel gevallen overleeft de witte dwerg het geweld – in tegenstelling tot witte dwergen van het type Ia – wel. “De ster is gehavend, maar blijft bestaan.”

LP 40-365 zou wel eens zo’n restant kunnen zijn. Er missen namelijk elementen die bij een type Iax-explosie inderdaad verloren gaan, zoals helium. Daarnaast is de witte dwergster erg licht en vliegt het object op grote snelheid door ons sterrenstelsel. Ook dat zijn twee aanwijzigingen dat de ster het overblijfsel is van een mini-supernova.

De wetenschappers vermoeden dat de explosie zo’n vijf tot vijftig miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden. Het paper is deze week te lezen in het wetenschappelijke vakblad Science.