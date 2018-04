De dobbelsteen heeft geen één, geen twee, maar wel twee vieren en twee vijven.

Archeologen hebben de bijzondere dobbelsteen ontdekt tijdens opgravingen in het Noorse Bergen. Door de jaren heen zijn in deze plaats al zo’n 30 dobbelstenen ontdekt, maar deze is toch heel bijzonder. En wel doordat er hoogstwaarschijnlijk met werd vals gespeeld.

Spelletjes

“Dit deel van Bergen was (in de middeleeuwen, red.) een dichtbevolkt district met verschillende herbergen en pubs en het is niet onwaarschijnlijk dat hier veel spelletjes gespeeld werden,” vertelt onderzoeker Per Christian Underhaug.

Gokken

“Wat de dobbelsteen onderscheidt van andere middeleeuwse spelletjes is dat de uitkomst alleen bepaald wordt door geluk,” stelt archeoloog Ingrid Rekkavik. “Dat maakt dobbelstenen uitermate geschikt om te gokken.” En daar waren de middeleeuwse inwoners van Bergen gek op, zo weten we. Gokken was in de plaats zo’n probleem dat het in het jaar 1276 zelfs verboden werd. Wie toch een gokje waagde en betrapt werd, kon zijn inzet kwijtraken en een flinke boete krijgen.

Het weerhield veel inwoners van Bergen er echter niet van om stug door te gokken. En tijdens één van die spelletjes werd misschien wel deze dobbelsteen gebruikt. “Het is opwindend om je het laatste spel van deze dobbelsteen voor te stellen,” aldus Rekkavik. “Werd de valsspeler betrapt? En hoe reageerden zijn medespelers daarop? (…) Wat gebeurde er met de dobbelsteen? Werd deze misschien weggegooid door een nerveuze valsspeler die zich van het bewijsstuk wilde ontdoen? Of werd deze boos weggeworpen door de tegenstander, naar de plek waar we deze meer dan 600 jaar later terug hebben gevonden?”