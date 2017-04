Voor het eerst zijn er in een buitenaardse atmosfeer metaalionen ontdekt.

Dat meldt NASA op basis van observaties van ruimtesonde MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission). De sonde cirkelt rond Mars en doet onderzoek naar de atmosfeer van de rode planeet.

Meteoroïde

De metaalionen die de ruimtesonde in de atmosfeer van Mars heeft aangetroffen, zijn daar beland door toedoen van meteoroïden. Wanneer deze stofdeeltjes of kleine stukjes puin in de Martiaanse atmosfeer belanden, verdampen ze. Metaalatomen in de ontstane damp verliezen een deel van hun elektronen en zo ontstaan de elektrisch geladen metaalionen.

Het gedrag Het onderzoek wijst uit dat de metaalionen in de atmosfeer van Mars zich heel anders gedragen dan op aarde. Dat is ook niet zo heel gek. De aarde wordt omringd door een wereldwijd magnetisch veld dat vanuit het hart van onze planeet gegenereerd wordt. Dat magnetisch veld dwingt de metaalionen – in samenwerking met de winden in de ionosfeer – in lagen. Mars heeft lokale magnetische velden. En alleen in de nabijheid van die magnetische velden zagen de onderzoekers een gelaagdheid optreden. “Elders was de verspreiding van de metaalionen heel anders dan op aarde,” aldus onderzoeker Joseph Gebrowsky.

Permanent

Die metaalionen zijn permanent in de atmosfeer van Mars aanwezig, stelt NASA. Dat blijkt uit het feit dat MAVEN de afgelopen twee jaar ijzer-, magnesium- en natriumionen in het bovenste deel van de Martiaanse atmosfeer heeft aangetroffen.

Primeur

Het is voor het eerst dat onderzoekers metaalionen aantreffen in een buitenaardse atmosfeer. Maar het lijkt aannemelijk dat alle hemellichamen in ons zonnestelsel die een atmosfeer hebben, in die atmosfeer metaal herbergen. Simpelweg omdat het interstellaire stof dat meteorenregens veroorzaakt veelvuldig in het zonnestelsel voorkomt.

De ontdekking van metaalionen in de atmosfeer van Mars is belangrijk. Die metaalionen kunnen ons namelijk meer vertellen over die atmosfeer. “Omdat metaalionen een lange levensduur hebben en door neutrale winden en elektrische velden ver van de plek waar ze zijn ontstaan, worden meegevoerd, kunnen we ze gebruiken om de bewegingen in de ionosfeer te achterhalen, net zoals we een opgeheven blad kunnen gebruiken om te achterhalen in welke richting de wind waait,” vertelt onderzoeker Joseph Gebrowsky.