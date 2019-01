Nieuw onderzoek wijst uit dat bepaalde bacteriën in de neus en keel de kans op griep verkleinen.

De ontdekking kan wel eens leiden tot een behandeling die de kans op griep aanzienlijk verkleint. Denk bijvoorbeeld aan een pil die de aanwezigheid van de bacteriën die de kans op griep beperken, bevordert. “De potentie is enorm, maar we moeten nog veel leren voor we met succes de microben die in en op onze lichamen leven, zo kunnen manipuleren dat we ziektes kunnen voorkomen,” benadrukt onderzoeker Betsy Foxman.

Onderzoek

Dat er een verband is tussen ons microbioom en de kans dat we griep krijgen, ontdekten Foxman en collega’s tijdens een onderzoek onder 537 proefpersonen. Deze proefpersonen leefden samen met iemand die de griep kreeg en werden vervolgens gedurende dertien dagen óf tot ze zelf de griep kregen, gevolgd. Een deel van deze proefpersonen kreeg ook griep. Anderen bleef dat bespaard. Foxman en collega’s bestudeerden de bacteriën die bij de start van het onderzoek in de neus en keel van de proefpersonen waren aangetroffen om zo vast te stellen of deze van invloed waren op de kans dat iemand griep kreeg. En al snel bleek dat mensen met een bepaalde microbiële gemeenschap in de neus en keel een aanzienlijk kleinere kans hadden op griep. Een opwindende ontdekking, aldus Foxman. “Want dit is nog niet eerder aangetoond.”

Microbioom-pil

Het onderzoek roept een aantal interessante vragen op. Zo kun je je afvragen of het onderzoek kan leiden tot een effectieve manier om griep te voorkomen. “Is het mogelijk om iemands microbioom zo te manipuleren dat dat echt het verschil maakt?” vraagt Foxman zich hardop af. “Kunnen we tegen mensen zeggen: ‘Hier is je microbioom-pil’? Dit onderzoek zegt daar niets over. We hebben nog een lange weg te gaan en staan echt nog aan het begin ervan.”

Het doet echter niets af aan het opwindende karakter van de bevindingen, zo benadrukt Foxman. “Ik vind het idee dat we met onze microben samenwerken in plaats van ze als vijanden te zien, heel leuk.” Ze wijst er bovendien op dat het onderzoek er wel eens voor kan zorgen dat we minder vaak een beroep hoeven doen op antibiotica. Nu leidt griep soms tot complicaties – zoals een longontsteking – die alleen met antibiotica te behandelen zijn. Als we de kans op griep met behulp van onze eigen microben kunnen terugdringen, hoeven we ook minder vaak gebruik te maken van antibiotica. “Werken met onze microben kan ervoor zorgen dat we levensreddende behandelingen – zoals de inzet van antibiotica – kunnen bewaren voor momenten waarop we ze echt nodig hebben (…) We zullen altijd nieuwe antibiotica moeten blijven ontwikkelen, maar op deze manier kunnen we ze wel langer blijven gebruiken.” Ze benadrukt echter nogmaals dat we niet te snel moeten dromen van een wonderpil die ons beschermt tegen de griep. “Ik denk dat we nog hard na moeten denken over de details, maar hopelijk kunnen we iets doen en het verschil maken als het gaat om de gezondheid van mensen.”