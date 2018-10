Nieuw onderzoek bevestigt wat onderzoekers al lang vermoedden: plastic belandt ook in het menselijke spijsverteringskanaal.

Dat microplastics een groot en wereldwijd probleem vormen, is al langer bekend. En talloze studies hebben aangetoond dat met name in het lichaam van veel zeedieren en -vogels piepkleine stukjes plastic te vinden zijn. Aangezien veel van die zeedieren ook weer door mensen genuttigd worden, leek het aannemelijk dat microplastics ook in het menselijk lichaam kunnen belanden. Een nieuw (kleinschalig) onderzoek lijkt die aanname nu te bevestigen.

Het onderzoek

Onderzoekers bestudeerden acht proefpersonen afkomstig uit Nederland, Japan, Finland, Italië, Polen, Rusland, Groot-Brittannië en Oostenrijk. Alle proefpersonen kregen de opdracht om gedurende een week bij te houden wat ze precies aten. Na die week stonden alle proefpersonen wat ontlasting af voor analyse. Tijdens die analyse werd er in de uitwerpselen gezocht naar tien verschillende typen plastic.

PET in je poep

Het onderzoek levert tamelijk schokkende resultaten op. Zo werden in alle monsters kleine stukjes plastic aangetroffen. Je moet dan denken aan stukjes plastic die tussen de 50 en 500 micrometer groot waren. In totaal troffen de onderzoekers negen verschillende typen plastic aan. Het vaakst stuitten ze echter op polypropyleen (PP) en polyethyleentereftalaat (PET). Gemiddeld bleek elke 10 gram uitwerpselen zo’n 20 deeltjes plastic te bevatten.

Dagboeken

Grote vraag is natuurlijk hoe die plastics in de uitwerpselen terecht komen. Dat is niet precies te achterhalen, maar het eetdagboek dat de proefpersonen in de week voor ze wat onlasting afstonden, bijhielden, geeft wel een indicatie. De dagboeken lieten zien dat alle proefpersonen in die week aan plastic waren blootgesteld, bijvoorbeeld door voedsel dat in een plastic wikkel had gezeten te nuttigen of door uit een plastic flesje te drinken. Ook hadden zes van de proefpersonen vis gegeten.

Minstens zo interessant is natuurlijk de vraag welke impact deze microplastics op onze gezondheid hebben. Daarover kunnen de onderzoekers nog geen uitspraken doen. “Dit is het eerste onderzoek dat bevestigt wat we allang vermoedden: dat plastics uiteindelijk het maag- en darmstelsel weten te bereiken,” aldus onderzoeker Philipp Schwabl. “Wat met name zorgen baart, is wat dat voor ons – en dan met name voor mensen met maag- en darmziekten – betekent. Hoewel de hoogste concentraties plastic tijdens dierstudies in de maag zijn aangetroffen, kunnen de kleinste deeltjes plastic de bloedbaan, lymfeklieren en zelfs de lever bereiken. Nu we bewijs hebben dat microplastics ook in het menselijk lichaam zitten, is er meer onderzoek nodig om te begrijpen wat dat betekent voor de menselijke gezondheid.”