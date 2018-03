De bronzen ring behoorde mogelijk toe aan een christelijke pelgrim die Israël tussen de 12e en 15e eeuw bezocht.

De 26-jarige Dekel Ben-Shitrit was aan het schoffelen in een tuin in de Jizreëlvallei (gelegen in het noorden van Israël) toen hij de ring opeens tussen de planten tevoorschijn zag komen. Hij zette zijn vondst op Facebook, waarna de IAA (Israel Antiquities Authority) er lucht van kreeg. Een archeoloog van de overheidsinstelling spoedde zich naar de Jizreëlvallei en bevestigde dat Dekel Ben-Shitrit iets heel bijzonders gevonden had.

Sint Nicolaas

“Deze speciale ring is uitzonderlijk goed bewaard gebleven,” vertelt archeoloog Yana Tchekhanovetz. “Op de ring staat een afbeelding van een kale man met een staf. Voorlopig onderzoek wijst uit dat het gaat om Sint Nicolaas die een voor hem zo kenmerkende bisschopsstaf vasthoudt.”

Beschermheilige

Aangenomen wordt dat Sint Nicolaas wonderen verrichtte en in het geheim geschenken uitdeelde aan wie ze gebruiken kon. Op hem is dan ook ons Sinterklaasfeest en de Amerikaanse Santa Claus gebaseerd. In de Middeleeuwen was Sint Nicolaas echter de beschermheilige van de reizigers, waaronder pelgrims. “En dus droegen christelijke pelgrims die vanuit alle hoeken van het Byzantijnse rijk (Turkije, de Balkan, Griekenland en wat nu Rusland is) naar Israël reisden, zijn icoon met zich mee om zich te beschermen tegen gevaar. Het is dan ook aannemelijk dat de ring toebehoorde aan een pelgrim die tijdens zijn reis bescherming zocht bij Sint Nicolaas.”

Onderweg

Die theorie wordt onderschreven door de locatie waarop deze ring is teruggevonden. Ten tijde van de Middeleeuwen lag vlak bij de plek waar de ring is ontdekt een belangrijke Romeinse weg die veelvuldig door christelijke pelgrims werd gebruikt. Deze weg voerde ze namelijk naar voor hen heel belangrijke plekken zoals de Taborberg (waar Jezus volgens de christelijke traditie een gedaanteverandering onderging en Mozes en Elia ontmoette), Nazareth (de plek waar Jezus volgens de Bijbel opgroeide) en het Meer van Tiberias (waar verschillende bekende Bijbelverhalen zich afspelen).

Dekel Ben-Shitrit heeft de ring inmiddels afgestaan aan de IAA. De overheidsinstantie is er mee in zijn nopjes; zo’n ring had deze namelijk nog niet in de collectie.