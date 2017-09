Daarmee sluiten zijn kaken 700 keer sneller dan jouw oogleden doen wanneer je met je ogen knippert.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, verschenen in het blad Journal of Experimental Biology. De onderzoekers bestudeerden mieren uit het geslacht Myrmoteras. Deze mieren leven in het zuidoosten van Azië en eten voornamelijk springstaarten. Dit zijn kleine diertjes die bij gevaar – als vlooien – opspringen. Een mier die zin heeft in zo’n springstaart, houdt zijn mond wijd open (de kaken staan dan in een hoek van zo’n 280 graden). Zodra een prooi voorbijkomt, klappen de kaken van de mieren razendsnel dicht. Hoe snel precies? Dat was lang onduidelijk. “Deze mieren zie je zelden in het wild en het is bijna onmogelijk om ze in het laboratorium in leven te houden,” vertelt onderzoeker Andy Suarez.

Om toch een beeld te krijgen van de snelheid van de kaken, filmde Suarez de mieren met behulp van een supersnelle camera. De beelden onthullen dat de mieren slechts 0,5 milliseconde nodig hebben om hun prooi te grijpen. Daarmee zijn ze 700 keer sneller dan een knipperend mensenoog.

Dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Maar de kaken van deze mieren zijn nog altijd langzamer dan de mieren uit het geslacht Odontomachus, die ongeveer twee keer sneller toeslaan. Wat opvalt, is dat de mieren uit het geslacht Odontomachus en Myrmoteras allebei razendsnelle kaken hebben, maar de mechanismen erachter verschillen (zie filmpje). “Het is een heel interessant voorbeeld van convergente evolutie,” vertelt Frederick Larabee. “Verschillende mieren hebben heel snelle kaken die vergelijkbare taken vervullen, maar bij deze groep zijn ze op een compleet onafhankelijke manier geëvolueerd.”