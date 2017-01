Hoe verplaatst een mier honing het makkelijkst van A naar B? Hoewel het dier een piepklein brein heeft, is een mier slim genoeg om piepkleine sponsjes te gebruiken om zo honing te vervoeren.

Hongaarse wetenschappers gaven verschillende mieren water, honing en een aantal handige hulpmiddelen om voedsel te vervoeren. De mieren experimenteerden met het gereedschap en kozen uiteindelijk de materialen die de meeste honing of water opzogen, zoals papier of een spons. Dit is opvallend, want deze materialen komen niet voor in de natuurlijke omgeving van deze insect.

Het is al langer bekend dat mieren hulpmiddelen gebruiken, zoals zandkorrels, om vloeistoffen te verzamelen en te vervoeren naar hun nesten. Wel is dit de eerste keer dat mieren aantonen in staat te zijn om te kiezen welk materiaal het meest geschikt is om een klus te klaren.

250.000 hersencellen

Dit is bizar, zeker als je kijkt naar het brein van een mier. Een mens heeft tien miljard hersencellen. Een mier heeft er slechts 250.000. Jouw brein telt dus evenveel hersencellen als 40.000 mierenbreinen bij elkaar.

Rekbare maag

De onderzoekers denken dat mieren gereedschap kunnen gebruiken, omdat de meeste mieren geen rekbare magen hebben. Omdat een rekbare maag ontbreekt, kan het dier niet bunkeren. Onze maag is wel rekbaar, waardoor er altijd plek is voor een toetje na een fors hoofdgerecht. Een mier kan zich niet volvreten, dus is het voor dit insect handiger om het voedsel mee te nemen naar het nest, zodat de hele kolonie een hapje mee kan eten.

Geen aangeleerd gedrag

De onderzoekers denken dat het gebruik van gereedschap door mieren geen aangeleerd gedrag is, zoals bij vogels en primaten, maar genetisch is bepaald. Het paper is onlangs verschenen in het vakblad Animal Behaviour.