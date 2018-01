2018 belooft weer een jaar te worden met veel files. Wiskundigen berekenen in een nieuw paper dat het verkeer twee keer zo snel kan doorstromen als we slimmer rijden.

Maar wat is slim rijden dan precies? In een paper in IEEE Transactions on Intelligent Transportation System schrijven onderzoekers Berthold Horn en Liang Wang dat een automobilist rekening moet houden met de afstand tot de voorligger en de achterligger. Deze afstand moet precies gelijk zijn.

“Denk hierbij aan één autolengte bij zestien kilometer per uur, twee autolengtes bij 32 km per uur, en ga zo maar door”, schrijft Horn. In de praktijk is dit lastig. “Automobilisten zijn dan continu aan het corrigeren, omdat het gat groter moet zijn bij hogere snelheden.” Een ander lastig punt is dat een automobilist ook rekening moet houden met de automobilist achter hem, maar dit is in de praktijk bijna onmogelijk. Zeker wanneer de bestuurder wordt gevolgd door een bumperklever.

Zelfrijdende auto’s

In de prullenbak met dit paper? Nee, want tijden veranderen. Ooit komen er zelfrijdende auto’s, die mogelijk met elkaar communiceren. Wiskundige modellen voor een perfecte doorstroming worden door de autofabrikanten geüpload naar de auto of naar de cloud. Auto’s kunnen hierdoor zelf de perfecte afstand tot een voorligger of een achterligger bepalen, waardoor er minder opstoppingen en files zijn.

Adaptive cruise control

Tot die tijd kunnen fabrikanten werken aan een verbeterde versie van adaptive cruise control. Moderne auto’s kunnen automatisch een voorligger volgen (adaptive cruise control), maar bij een nieuwe versie kan rekening gehouden worden met de afstand tot de achterligger. Stel, de voorligger is 10 meter verwijderd, de achterligger 8 meter, dan kan de auto kiezen om een meter minder afstand te houden tot de voorligger. Als veel auto’s met zo’n systeem zijn uitgerust, dan verbetert de doorstroming.

Gaat een consument dit systeem kopen?

Maar gaat de consument wel een auto kopen met adaptive cruise control aan de achterzijde? De prijs van een auto gaat misschien wel met honderden euro’s omhoog, terwijl kopers in eerste instantie benadeeld worden. Een auto met dit systeem kan meer afstand houden tot een voorligger, waardoor er een iets groter gat ontstaat. Een gat waar een andere automobilist wellicht snel induikt.

Aan de andere kant: dit nieuwe systeem maakt rijden een stuk veiliger, er wordt minder brandstof verbruikt, de uitstoot van CO2 is minder en uiteindelijk (bij grootschalig gebruik) is verkeersdoorstroming beter.

Hoeveel zelfrijdende auto’s om files op te lossen?

Wist je dat we maar vijf procent van de auto’s op de weg hoeven te vervangen door zelfrijdende auto’s? Dat zorgt al voor een betere doorstroming. Mogelijk kan de ‘spookfile’ dan al naar het verleden worden gebonjourd.