In januari viel er veel sneeuw in de Alpen, maar een maand eerder zag het er nog somber uit. Volgens onderzoekers was december 2016 de droogste decembermaand sinds de metingen 150 jaar geleden begonnen.

Voor het derde jaar op rij lag er rond de kerstperiode weinig sneeuw op de vele pistes die de Alpen rijk is. En dat is pas het begin, zo waarschuwt een internationaal team van onderzoekers. Als we niks doen, ligt er aan het eind van deze eeuw 70% minder sneeuw in de Alpen. Als we er in slagen om de globale opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden, dan verliezen de Alpen ‘slechts’ 30% van het sneeuwdek.

Groeispurt In de Alpen worden gletsjers korter, maar dat geldt niet voor 58 gletsjers in Nieuw-Zeeland. Zij begonnen tussen 1983 en 2008 aan een groeispurt. Wetenschappers zijn er deze week achter gekomen hoe dit komt

Beide scenario’s zijn pessimistisch. En omdat de temperaturen stijgen, wordt het wintersportseizoen korter. Het wintersportseizoen stopt aan het eind van deze eeuw een halve maand tot een maand eerder. Daarnaast moeten wintersportliefhebbers naar hogere pieken om te skiën of snowboarden. Als we niks doen aan luchtvervuiling, vinden we aan het eind van deze eeuw alleen nog sneeuw op 2500 meter boven zeeniveau.

“Het sneeuwdek in de Alpen slinkt sowieso”, vertelt hoofdauteur Christoph Marty. “Maar in hoeverre? Dat wordt bepaald door onze toekomstige uitstoot van schadelijke gassen.”

Meer regen, minder sneeuw

Hoewel klimaatmodellen aantonen dat klimaatverandering voor hogere temperaturen in de Alpen zorgt, is het lastiger om te voorspellen of er door klimaatverandering meer of minder sneeuw in het gebied valt. Uit de simulaties van de onderzoekers blijkt dat er mogelijk meer regen valt tegen het einde van de eeuw en dat het dus minder sneeuwt.

Onder de 1.200 meter

De onderzoekers maken zich het meest zorgen over gebieden onder de 1200 meter. “Simulaties laten zien dat hier aan het einde van deze eeuw geen permanent sneeuwdek ligt”, schrijven de onderzoekers in het paper in The Cryosphere. Een kwart van de skigebieden in de Alpen ligt onder de 1200 meter-grens.

Grote veranderingen

“Aangezien veel dorpjes in de Alpen financieel afhankelijk zijn van toerisme in de winter, heeft dit grote gevolgen”, concludeert Sebastian Schlögl. “En omdat er meer regen valt en gletsjers verdwijnen, verandert ook het watervolume. Dit heeft invloed op de ecologie, irrigatie en watertransport.”